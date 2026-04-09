Ливан 9 апрелни мотам куни деб эълон қилди
ASTANА. Кazinform — Ливан Исроилнинг Байрут ва бошқа шаҳарларни бомбардимон қилиши натижасида 254 нафар тинч аҳолининг ҳалок бўлиши муносабати билан 9 апрелни миллий мотам куни деб эълон қилди. Бу ҳақда республика Бош вазири Наваф Саламнинг фармонида айтилган, деб хабар беради ТАСС.
— Бош вазир Наваф Салам 2026 йил 9 апрель, пайшанбани Исроил ҳужумлари қурбони бўлган юзлаб бегуноҳ ва қуролсиз тинч аҳолини хотирлаш учун миллий мотам куни деб эълон қилди, — дейилади хабарда.
Салам давлат муассасалари, жамоат ташкилотлари ва муниципалитетларни ёпишни буюрди. Давлат байроғи ҳамма жойда ярим туширилади. Расмийлар шунингдек, радио ва телевидение кўрсатувлари дастурларини ўзгартирадилар.
Бош вазир Ливан халқига ва ўғил ва қизларини йўқотган барча оилаларга ҳамдардлик билдирди ва ярадорларга тезроқ соғайиб кетишни тилади. У араб раҳбарлари ва халқаро ҳамкорлар билан "Исроилнинг геноцидини тўхтатиш" учун ҳамкорлик қилишни давом эттираётганини айтди.
Эслатиб ўтамиз, Исроил армияси сулҳнинг бир қисми сифатида Эронга ҳужумларини тўхтатганини эълон қилган эди, аммо Ливанда “Ҳизбуллоҳ”га қарши ҳарбий операциялар давом этмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Эрон икки ҳафталик сулҳга рози бўлди: музокаралар Исломободда бошланади.