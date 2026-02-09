16:47, 09 Февраль 2026 | GMT +5
Ливанда бино қулаб тушди, 5 киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — Ливан шимолидаги Триполи шаҳрида кўп қаватли бино қулаб тушди, 5 киши ҳалок бўлди, деб хабар берди Синьхуа.
Таббане туманидаги воқеа жойини чанг босиб, бу маҳаллий аҳоли қўрқувини кучайтирди. Фавқулодда вазиятлар хизмати вайроналар остидан тўрт кишини олиб чиқди ва қидирув ишларини давом эттирмоқда.
Ливан президенти Жозеф Аун қутқарув ишларини олиб бориш ва вайрон бўлган бино ва унинг атрофидаги аҳоли учун вақтинчалик бошпана бериш учун барча фавқулодда вазиятлар хизматларини тўлиқ сафарбар қилишга чақирди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Таиланднинг шимоли-шарқида қурилиш крани қулаб тушгани ва йўловчи поезди рельсдан чиқиб кетгани ҳақида хабар бергандик. Воқеа жойида 22 киши ҳалок бўлган ва 80 га яқин киши жароҳат олган.