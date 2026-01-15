Таиландда 24 соат ичида иккинчи кран қулаши: қурбонлар бор
ASTANA. Kazinform - Таиландда яна бир қурилиш крани қулаши икки кишининг ҳаётига зомин бўлди. Кечаги кран қулашидан сўнг, шунга ўхшаш воқеа мамлакатнинг бошқа бир қисмида ҳам содир бўлди.
Кран Бангкок чеккасида йўл қуриш учун ишлатилган.
Сўнгги хабарларга кўра, чоршанба куни Таиланднинг шимоли-шарқида ҳаракатланаётган поездга кран қулаши натижасида 32 киши ҳалок бўлган.
BBC хабарига кўра, Таиланднинг энг йирик ишлаб чиқарувчилардан бири бўлган Italian-Thai Development компанияси иккала қурилиш лойиҳаси учун ҳам жавобгар бўлган.
Компания шунингдек, ўтган йил март ойида содир бўлган зилзила пайтида Бангкокдаги осмонўпар бинонинг қулаши учун ҳам жавобгар бўлган.
Таиланддаги қурилиш майдонларида ҳалокатли бахтсиз ҳодисалар тез-тез учраб турибди, бу қисман стандартлар ва қоидаларга риоя қилинмаслиги билан боғлиқ.
Сўнгги етти йил ичида Бангкокдан мамлакат жанубига олиб борадиган автомагистралда содир бўлган бахтсиз ҳодисаларда тахминан 150 киши ҳалок бўлган.
AFP хабарига кўра, пайшанба куни кран қулаган автомагистраль сўнгги йилларда бир қатор бахтсиз ҳодисалар туфайли "Ўлим йўли" деб номланган.
Таиланд бош вазири қурилишдаги "бепарволик" муаммосини ҳал қилишини айтди.