Лионель Месси Аргентина терма жамоасидаги фаолиятини якунлади
ASTANА. Кazinform – Аргентина сардори Лионель Месси 39 ёшида миллий терма жамоадан кетишини эълон қилди, деб хабар беради Reuters.
Футболчи ўз қарорини 31 август куни эълон қилди. Месси 2005 йилдан бери Аргентина терма жамоасида ўйнаб келади. У 207 та ўйинда майдонга тушган ва 125 та гол урган. Иккаласи ҳам миллий терма жамоа учун рекорд ҳисобланади.
Месси миллий терма жамоа билан 2022 йилги жаҳон чемпионатида ва 2021 ва 2024 йилларда икки марта Америка кубогида ғолиб чиққан. Аргентина 2026 йилги жаҳон чемпионати финалига чиқиб, Испанияга қўшимча вақтда 0:1 ҳисобида мағлуб бўлган.
Хайрлашув нутқида Месси бу қарорни қабул қилиш қийин бўлганини, аммо фаолиятининг бу босқичини якунлаш вақти келганини айтди. У ҳар доим миллий терма жамоа учун бор кучини сарфлаганини таъкидлади ва аргентиналик футболчиларнинг кейинги авлодига ишонч билдирди.
Месси шунингдек, клубдаги фаолиятини Американинг Inter Miami клубида давом эттиради.
Эслатиб ўтамиз, Месси жаҳон чемпионатлари тарихидаги энг яхши тўпурарга айланди.