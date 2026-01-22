Lamborghini 2025 йилда премиум автомобиллар савдоси бўйича рекорд ўрнатди
ASTANA. Kazinform — Италиянинг премиум автомобиль ишлаб чиқарувчиси Lamborghini 2025 йилда спорт автомобиллари савдоси бўйича тарихий рекорд ўрнатди, деб хабар беради Reuters.
2025 йилда компания бутун дунё бўйлаб 10 747 та автомобиль сотди. Бу Lamborghini тарихидаги энг юқори кўрсаткичдир.
Ишлаб чиқарувчи бундай юқори натижани гибрид автомобилларни ишлаб чиқишга қаратилган стратегияси, шунингдек, барча минтақаларда барқарор савдо кўрсаткичлари билан боғлайди.
Энг юқори савдо ҳажмига эга минтақа - Европа, Яқин Шарқ ва Африкадир. Ушбу минтақада 4650 та спорт автомобили сотилган.
Иккинчи ўринда Шимолий ва Жанубий Америка - 3347 та автомобиль.
Учинчи ўринда Осиё–Тинч океани минтақаси бўлиб, бу ерда 2 750 та автомобиль сотилган.
Lamborghini бош директори Штефан Винкельманннинг сўзларига кўра, рекорд даражадаги етказиб беришлар бренднинг қийин жаҳон вазиятда ҳам рақобатчиларидан ажралиб туриши мумкинлигини аниқ кўрсатиб турибди.
Мутахассислар шунингдек, Европада ишлаб чиқарилган премиум ва ҳашаматли автомобиллар савдоси барқарор ўсиб бораётганини таъкидладилар. Қимматбаҳо Европа автомобилларига талаб сезиларли даражада ошди ва баъзи моделлар учун савдо ҳажми ҳатто чекловлар жорий этилишидан олдинги даражадан ҳам ошиб кетди.
Бундан ташқари, бошқа брендлар ҳам ижобий динамикани намойиш этди:
- Audi — савдо ҳажми 25,4% га ўсиб, 3600 та автомобилга етди;
- Porsche — 5,7% га ўсиб, 2055 дона сотди;
- Lamborghini — 5,9% га ўсиб, 143 та автомобил сотди.
Айниқса диққатга сазовор Ferrari (75,6% га ўсиш, 72 та автомобиль) ва Rolls-Royce (62,7% га ўсиш, 205 та автомобиль) бўлди.