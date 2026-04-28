Кёльнда 100 кунлик изоляция ва 60 кунлик ётоқда дам олишдан иборат ноёб тажриба бошланди
ASTANА. Кazinform – Германиянинг Кёльн шаҳрида инсон танасининг имконияти чегараларини аниқлашга қаратилган ноёб илмий тажриба бошланди. Иштирокчилар 100 кун давомида изоляцияда яшайдилар, деб хабар беради Deutsche Welle.
Тадқиқот Германия аэрокосмик маркази (DLR) олимлари томонидан олиб борилмоқда. Тажриба иштирокчилари кичик гуруҳда, ташқи дунё билан алоқасиз, қатъий қоидаларга риоя қилган ҳолда яшайдилар. Олимлар бундай шароитлар инсоннинг соғлиғи, иш қобилияти ва психологик ҳолатига қандай таъсир қилишини ўрганмоқдалар.
Шу билан бир қаторда, ётоқда дам олиш бўйича тадқиқот ҳам олиб борилмоқда. Унда иштирок этган 12 киши 60 кун давомида ётоқдан турмайди. Илмий тажрибада вазнсизлик ҳолати симуляция қилинади: иштирокчиларнинг ётоқлари бош томон 6 даражага эгилган.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, бу усул танадаги суюқликнинг қайта тақсимланишига олиб келади. Натижада, мушак массаси камаяди ва мувозанат ҳисси ёмонлашади, бу космосдаги вазиятга ўхшайди.
Тадқиқот Ой ва Марсга парвозларга тайёргарлик доирасида олиб борилмоқда. Олимларнинг фикрига кўра, Ойга парвоз тахминан уч кун давом этади, қулай шароитларда эса Марсга саёҳат олти ойгача давом этиши мумкин.
Тажриба иштирокчилари "ер космонавтлари" деб аталади. Уларнинг маълумотлари келажакда космонавтларни узоқ муддатли парвозларга самарали тайёрлаш имконини беради.
