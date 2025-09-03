OZ
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    08:45, 03 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Кузги чақирув: Қозоғистонда 22 минг нафар фуқаро Ватан олдидаги бурчини адо этади

    ASTANА. Кazinform — Қуролли Кучлар Бош штаби Ташкилий-сафарбарлик ишлари бошқармаси бошлиғи ўринбосари Фархат Айдарбаев жорий йилда кузги муддатли ҳарбий хизматга қанча ёшлар жалб этилишини маълум қилди.

    чақирилувчилар
    Фото: Мақсат Шағирбаев/ Kazinform

    — Президент қарорига мувофиқ, сентябрь ойидан бошлаб маҳаллий ижроия ҳокимияти органлари ҳокимлари ўринбосарлари бошчилигидаги 195 шаҳар ва туман чақирув комиссиялари фуқароларни кузги муддатли ҳарбий хизматга чақиришни бошлади.

    30 декабрга қадар Қуролли Кучлар, бошқа қўшинлар ва ҳарбий тузилмалар сафи 18 ёшдан 27 ёшгача бўлган, муддатли ҳарбий хизматни ўташни кечиктириш ёки озод қилиш учун ҳеч қандай асосга эга бўлмаган 22 минг нафарга яқин эркаклар билан тўлдирилади, — деди у Марказий коммуникациялар хизматида бўлиб ўтган матбуот анжуманида.

    Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, муддатли ҳарбий хизматга чақирилувчи ёшлар сони 21 минг 968 нафарни ташкил этади. Жумладан:

    • Қуролли Кучларга - 11521 киши;
    • Миллий гвардияга – 7053 киши;
    • Миллий хавфсизлик хизмати чегара хизматига – 2700 киши;
    • Фавқулодда вазиятлар вазирлигига – 404 киши;
    • Давлат қўриқлаш хизматига – 290 нафар киши чақирилади.

    Эслатиб ўтамиз, ҳарбий хизматга қабул қилиш ва ҳарбий рўйхатга олиш СИ ёрдамида амалга оширилади.

    Қуролли кучлар Миллий гвардия Армия ҚР Мудофаа вазирлиги
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
