Қуёшдаги ўзгаришлар сунъий йўлдошлар ва алоқага таъсир қилиши мумкин
ASTANА. Кazinform – Тахминан икки ҳафта давом этган тинч даврдан сўнг, Қуёшда фаолликнинг кескин ошиши кузатилди, деб хабар беради Кazinform.
Астрономик кузатувларга кўра, Қуёш тожининг шимолий ва жанубий қисмларида бир вақтнинг ўзида проминентларнинг қўшалоқ отилиши қайд этилган. Шу билан бирга, рентген нурланишининг фон даражаси тахминан икки бараварга ошди ва яна "C" синфига етди.
– Кузатувлар натижалари Қуёшдаги фаоллик қайта бошланганини кўрсатади. Проминентларнинг қўшалоқ отилиши ва рентген нурланишининг ортиши жараёнларнинг кучайиши мумкинлигини кўрсатади, — дейилади мутахассислар баёнотида.
Олимларнинг фикрига кўра, ҳозирда асосий фаол зона Қуёш дискининг шарқий чеккасида жойлашган бўлиши мумкин. Бироқ, бу ҳодисанинг ривожланишининг аниқ сценарийси ҳали номаълум.
– Мутахассислар иккита мумкин бўлган сценарийни кўриб чиқмоқдалар: фаоллик яқин кунларда секинлашиши ёки аксинча, кучайиши мумкин, бу бизга жараёнларнинг моҳиятини аниқроқ аниқлаш имконини беради, — дейилади хабарда.
Мутахассислар Қуёшдаги бундай ҳодисалар радиоалоқага халақит бериши ва сунъий йўлдошларнинг ишлашига таъсир қилиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Қуёш чақнашидан кейин Ерда магнит бўрони бўлди.