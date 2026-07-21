KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қуёшда кучли чақнаш қайд этилди

    ASTANА. Кazinform – 20 июль куни Қуёшда М2.5 магнитудали қуёш чақнаши қайд этилди. У 11 дақиқа давом этди ва Ернинг геомагнит ҳолатига таъсир қилиши мумкин, деб хабар беради ТАСС.

    Қуёш чақнаши
    Фото: spec.tass.ru

    Амалий геофизика институти маълумотларига кўра, М тоифали чақнаш 20 июль куни Москва вақти билан соат 17:36 да (Астана вақти билан соат 20:36) қайд этилган.

    – 4489 қуёш доғлари гуруҳининг (S04W22) рентген диапазонида 11 дақиқа давом этган М2.5 тоифали чақнаш қайд этилган, — дейилади институт хабарида.

    Мутахассисларнинг фикрига кўра, М тоифали чақнашлар қувват жиҳатидан фақат Х тоифали чақнашлардан кейин иккинчи ўринда туради ва баъзи ҳолларда Ернинг магнит майдонига таъсир қилиши мумкин.

    Эслатиб ўтамиз, кучли Қуёш чақнашлари келажакда Ерга таъсир қилиши мумкин.

    Коинот Қуёш Россия
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф