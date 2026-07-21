Қуёшда кучли чақнаш қайд этилди
ASTANА. Кazinform – 20 июль куни Қуёшда М2.5 магнитудали қуёш чақнаши қайд этилди. У 11 дақиқа давом этди ва Ернинг геомагнит ҳолатига таъсир қилиши мумкин, деб хабар беради ТАСС.
Амалий геофизика институти маълумотларига кўра, М тоифали чақнаш 20 июль куни Москва вақти билан соат 17:36 да (Астана вақти билан соат 20:36) қайд этилган.
– 4489 қуёш доғлари гуруҳининг (S04W22) рентген диапазонида 11 дақиқа давом этган М2.5 тоифали чақнаш қайд этилган, — дейилади институт хабарида.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, М тоифали чақнашлар қувват жиҳатидан фақат Х тоифали чақнашлардан кейин иккинчи ўринда туради ва баъзи ҳолларда Ернинг магнит майдонига таъсир қилиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, кучли Қуёш чақнашлари келажакда Ерга таъсир қилиши мумкин.