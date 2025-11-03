Қуёш юзасида икки ҳафталик танаффусдан сўнг яна кучли чақнашлар пайдо бўлди
ASTANА. Кazinform — Қуёш юзасида икки ҳафталик танаффусдан сўнг яна кучли чақнашлар қайд этилди, деб хабар беради ТАСС.
Бу ҳақда Россия Фанлар академияси Космик тадқиқотлар институтининг Қуёш астрономияси лабораторияси хабар берди.
Хусусан, Москва вақти билан соат 04:00 атрофида юлдузнинг шарқий чеккасида М1.0 магнитудали чақнаш содир бўлди. Бу қуёш физикасида қўлланиладиган беш даражали шкала бўйича тўртинчи фаоллик синфига тегишли.
Бу ҳодиса қуёш фаоллигининг узоқ муддатли ўсиши бошланишининг белгиси деб ҳисоблаш мумкин. Унинг энг юқори даври 3 ноябрдан 9 ноябргача бўлган ҳафтага тўғри келади. Юлдузнинг чап чеккасида, Ерга йўналтирилган иккита кучли фаоллик маркази кузатилади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ асрнинг энг узун қуёш тутилиши бўлишини ёзган эдик.
Ушбу астрономик ҳодиса 2027 йил 2 августда содир бўлиши кутилмоқда.