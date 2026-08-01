Қурултой қозоқ халқининг тарихи ва анъаналарини акс эттиради — Корейс ассоциацияси раҳбари
ASTANА. Кazinform - Қурултой депутатларининг бўлажак сайловини Қозоғистон ва Осиё мамлакатлари ўртасида жамоатчилик дипломатияси соҳасида ишлайдиган ташкилотлар ҳам қўллаб-қувватламоқда. Ушбу муҳим воқеа билан табриклаган ва унинг аҳамиятини баҳолаган Корея — Марказий Осиё дўстлик ассоциацияси президенти Ли Ок Рён фикрини билдирди.
Корея — Марказий Осиё дўстлик ассоциацияси — Корея Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги қошида ташкил этилган ва жамоатчилик дипломатияси соҳасида фаолият юритадиган ташкилот. У кўп йиллардан бери Корея, Марказий Осиё мамлакатлари ва Қозоғистон ўртасидаги алоқаларни мустаҳкамлашга ҳисса қўшиб келмоқда. Ассоциация президенти Ли Ок Рён Қозоғистонни Қурултой депутатларининг бўлажак сайлови билан табриклади.
— 23 август куни бўлиб ўтадиган Қозоғистон Қурултойи сайлови билан чин дилдан табриклайман. Ушбу сайлов янги конституциявий тизим шароитида ўтказилмоқда ва Қозоғистонда давлат бошқаруви тизимини янада модернизация қилиш ва демократияни ривожлантиришда муҳим босқич бўлиши режалаштирилган, — деди Ли Ок Рён.
Унинг фикрича, аввалги икки палатали тизимдан 145 депутатдан иборат бир палатали Қурултойга ўтиш қонунчилик фаолиятининг самарадорлиги ва шаффофлигини оширишга қаратилган муҳим ўзгаришдир. Шунингдек, у янги парламент номининг рамзий маъносини таъкидлади.
– Хусусан, аввалги икки палатали тизимдан 145 депутатдан иборат бир палатали Қурултойга ўтиш қонунчилик фаолиятининг самарадорлиги ва шаффофлигини оширишга қаратилган муҳим ўзгаришдир. Шунингдек, мен “Қурултой” номи қозоқ халқининг тарихи ва анъаналарини сақлаб қолиш истагини ифодаловчи янги сиёсий тизимни шакллантириш ғоясини акс эттиради, деб ҳисоблайман, — деди у.
Ли Ок Рён кўп йиллар давомида Корея Республикаси, Марказий Осиё ва Қозоғистон ўртасидаги дўстлик ва ҳамкорликни ривожлантиришга ҳисса қўшиб келаётганини таъкидлаб, бўлажак сайловлар Қозоғистон тараққиётида янги босқичнинг бошланиши бўлишига ишонч билдирди.
— Кўп йиллар давомида Корея Республикаси, Марказий Осиё ва Қозоғистон ўртасидаги дўстлик ва ҳамкорликни ривожлантиришга ҳисса қўшиб келаётган инсон сифатида, мен ушбу сайлов Қозоғистонда демократия ва давлатчиликни ривожлантиришда янги босқичга йўл очишига чин дилдан ишонаман, — деб хулоса қилди Ли Ок Рён.
Корея — Марказий Осиё дўстлик ассоциацияси раҳбарининг табрикномаси бўлажак Қурултой сайлови Қозоғистоннинг Осиёдаги ҳамкорлари томонидан давлат бошқаруви тизимини модернизация қилиш ва мамлакатда демократик институтларни мустаҳкамлаш йўлидаги муҳим қадам сифатида қабул қилинишини яна бир бор тасдиқлайди.