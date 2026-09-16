Қурултой қошида Жамоатчилик палатаси ташкил этилди
ASTANА. Кazinform – Бугун Қозоғистон Республикаси I чақириқ Қурултойи қошида Жамоатчилик палатаси ташкил этилди.
— Дарҳақиқат, фуқаролик жамияти ва экспертлар ҳамжамияти билан ўзаро ҳамкорлик қонунчилик ишларининг, умуман депутатлик ишларининг муҳим қисмига айланди. Бундай тажриба кўплаб чақириқлар давомида шаклланган. Сўнгги йилларда бу иш Мажилис қошидаги Жамоатчилик палатаси ва Сенат қошидаги Экспертлар клуби томонидан тизимли равишда амалга оширилди. Ушбу платформалар ўзининг зарурлигини кўрсатди, самарали мулоқот, ҳужжатларни пухта ишлаб чиқиш учун йўл очди. Улар парламент ишига нуфузли мутахассислар, олимлар, жамоат арбоблари ва нодавлат сектор вакилларини жалб қилиш имконини берди. Қонун лойиҳалари ва жамиятни ташвишга соладиган долзарб масалалар улар билан батафсил муҳокама қилинди. Давлат раҳбари ушбу мулоқот платформаларининг ишини юқори баҳолади ва улар қонун лойиҳаларини мазмунли муҳокама қилиш ва ҳар томонлама ўрганишга ҳисса қўшганини таъкидлади. Шунинг учун бугунги кунда ушбу платформаларда тўпланган энг яхши тажрибаларни сақлаб қолиш, бу ишни Қурултой фаолияти доирасида давом эттириш ва уни янги босқичга кўтариш муҳимдир. Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, жамоатчилик палаталари институти бугунги кунда кенг ривожланган, — деди депутат Айдос Сарим Қурултойнинг ялпи мажлисида.
Унинг фикрича, айнан шундай бирлашмалар фуқаролар ва ҳокимият ўртасида ишончли кўприк бўлиб хизмат қилади, жамиятнинг реал талаблари ва позицияларини аниқ акс эттирувчи муҳим кўрсаткичга айланади. Шу муносабат билан Жамоатчилик палатаси депутатлар мутахассислар, илмий ҳамжамият, фуқаролик жамияти вакиллари, профессионал бирлашмалар ва ҳудудлар билан тўғридан-тўғри мулоқот олиб борадиган доимий ишчи платформага айланиши керак. Палатанинг асосий вазифаларидан бири қонун лойиҳаларини жамоатчилик ва эксперт тадқиқотлари ўтказиш бўлиши керак. Бу муқобил позицияларни, профессионал баҳоларни, энг муҳим қонунчилик ташаббуслари бўйича мумкин бўлган фикр-мулоҳазалар ва таклифларни олдиндан ҳисобга олиш имконини беради.
— Шу муносабат билан Жамоатчилик палатасининг Қурултойнинг доимий қўмиталари билан ўзаро алоқаси алоҳида аҳамиятга эга. Мутахассислар қонун лойиҳаларини муҳокама қилиш жараёнида бевосита иштирок этишлари, депутатлар билан биргаликда ишлашлари ва аниқ таклифлар киритиш имкониятига эга бўлишлари керак. Шундай қилиб, конструктив ғоялар қонунчилик жараёни доирасида янада кўриб чиқилади. Шу билан бирга, Палатанинг иши фақат қонун лойиҳалари билан чекланиб қолмаслиги керак. Унинг платформасида ижтимоий-сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг энг долзарб масалаларини муҳокама қилиш зарур. Аввало, булар профессионал тажриба, очиқ мунозара ва жамиятдан фикр-мулоҳазаларни талаб қиладиган масалалардир. Шунинг учун Палатада кенг вакилликни таъминлаш муҳимдир. Қурултой қошида 50 кишидан иборат Жамоатчилик палатасини тузиш таклиф қилинмоқда. Унга барча сиёсий партиялар фракцияларидан Қурултой депутатлари, фуқаролик жамияти ва эксперт бирлашмалари, нодавлат ва профессионал ташкилотлар, ҳудудлар вакиллари, шунингдек, турли соҳалар мутахассислари киритилиши таклиф қилинмоқда. Зарур бўлганда, нуфузли олимлар, соҳа мутахассислари, давлат органлари ва жамоат бирлашмалари вакиллари алоҳида масалалар ва соҳа мавзуларини муҳокама қилишда қўшимча равишда иштирок этишлари мумкин. Бу Палатанинг эксперт салоҳиятини оширади, — деди депутат.
Ялпи мажлисда депутатлар Жамоатчилик палатасини ташкил этиш таклифини қўллаб-қувватладилар.
Эслатиб ўтамиз, ЖСТ доирасида Қозоғистон учун янги имкониятлар очилади.