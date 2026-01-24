Қурултой депутатлигига номзод бўлган фуқаронинг ёши нечада бўлиши керак
ASTANA. Kazinform – Давлат маслаҳатчиси - Конституциявий комиссия раисининг ўринбосари Ерлан Қарин Конституциявий ислоҳотлар комиссиясининг биринчи йиғилишида Қурултой депутатлигига номзодларга қўйиладиган асосий талабларни айтиб ўтди.
«Энди, Ишчи гуруҳ томонидан конституциявий ислоҳотга оид таклиф қилинган янгиликларни қисқача тушунтириб берай. Биринчидан - Қурултойдаги депутатлар сони ҳақида. Бу масала Ишчи гуруҳ аъзолари орасида баъзи мунозараларга сабаб бўлди. Бизнинг асосий мақсадимиз - профессионал ва самарали Парламент яратишдир. Шуни ҳисобга олган ҳолда, Ишчи гуруҳ Қурултойда 145 депутат бўлиши керак деган хулосага келди», - деди у.
Шунингдек, Давлат маслаҳатчиси Қурултой депутати бўлиш учун номзодларга қўйиладиган талабларни ҳам айтиб ўтди.
«Бу масала бўйича турли фикрлар билдирилди. Бундай бўлиши қонуний ҳам. Баъзилар ҳозирги талабларни ўз ҳолида қолдиришимиз керак, ҳеч қандай ўзгартириш киритишга ҳожат йўқ, дейишди. Энди баъзилар талабларни иложи борича кучайтириш керак, деб ҳисоблашади. Амалдаги қонунга кўра, 25 ёшдан ошган фуқаролар Мажилис депутати бўлишлари мумкин. Шунингдек, улар, кейинги 10 йил давомида мамлакатимиз ҳудудида доимий яшашлари керак. Энг муҳими, ватанга хизмат қилишни истаган фуқаролар сайланиш имкониятига эга бўлишлари керак. Ишчи гуруҳ амалдаги Мажилис депутатларига қўйиладиган талаблар Қурултойга ҳам тегишли бўлиши ва ўзгаришсиз қолиши керак деган хулосага келди. Қурултой депутатларига қўшимча талаблар конституциявий қонунда белгиланиши мумкин», - деди Ерлан Қарин.