Куршад Зорлу: Қозоғистон - Ўрта йўлакнинг муҳим нуқтасидир
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон ва Туркия ўртасидаги муносабатлар нафақат икки мамлакат ва туркий дунёнинг, балки бутун Евроосиёнинг келажагини белгилаш учун катта салоҳиятга эга. Бу ҳақда Туркия Адолат ва тараққиёт партияси раисининг ўринбосари Куршад Зорлу Қозоғистон-Туркия бизнес ассоциациясининг махсус форумида маълум қилди.
Форум давомида мутахассислар ва сиёсатчилар икки мамлакатнинг транзит салоҳиятини бирлаштириш масаласини муҳокама қилди.
Туркиялик сиёсатчи Марказий йўлакнинг ҳаётийлиги ушбу икки мамлакат ўртасидаги яқин алоқаларга бевосита боғлиқлигини таъкидлади.
"Қозоғистон Марказий йўлакнинг Осиёдаги энг муҳим транзит нуқтасида жойлашган, Туркия - эса ушбу йўлак орқали Европага олиб борадиган ягона дарвоза ҳисобланади. Шунинг учун, Қозоғистон ва Туркия ўртасидаги алоқалар мустаҳкамланиб борар экан, Марказий йўлак ҳам янги ҳаёт бағишлайди, бу эса бутун Евроосиё савдо-логистика тизими ва иқтисодиётига сезиларли таъсир кўрсатади", - дея хулоса қилди у.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Туркия президенти билан учрашувдан сўнг матбуот анжумани ўтказди.
Шунингдек, туркиялик мутахассис, рақамли трансформация таълим тизимида очадиган имкониятлар ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди.