Кўпкари VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари дастурига алоҳида йўналиш сифатида киритилган
BISHKEK. Kazinform - Қирғизистон Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт давлат агентлигининг маълумотларига кўра, VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида кўк-бўри ва кўпкари мусобақалари алоҳида йўналиш сифатида ўтказилади, деб хабар беради Kazinformнинг Бишкекдаги мухбири.
"2026 йилги ўйинларда икки спорт турини бирлаштириш ҳақида гап ҳам бўлиши мумкин эмас, бу мавзу ёпилган", - деди Қирғизистон Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт давлат агентлиги раҳбари Урмат Асанбаев.
VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари Қирғизистонда 2026 йил 31 августдан 6 сентябргача бўлиб ўтади.
Тахминан 2800-3000 спортчи 43 та спорт тури бўйича, улардан 20 таси қирғиз миллий ўйинлари бўйича мусобақаларда иштирок этади.
Очилиш маросими пойтахтдаги янги “Бишкек Арена” стадионида, спорт тадбирлари эса Иссиқкўл вилоятида бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ 60 дан ортиқ давлат VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида иштирок этишини тасдиқлагани ҳақида хабар берилган эди.