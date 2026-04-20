Кўмир билан ишлайдиган электр станцияларидаги чиқиндилар миқдори 34% гача камаяди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон кўмир ишлаб чиқаришни ривожлантириш бўйича миллий лойиҳа доирасида янги электр станциялари қуришни ва мавжуд иншоотларни модернизация қилишни режалаштирмоқда, деб хабар беради Энергетика вазирлиги.
Лойиҳа атроф-муҳитга таъсирни камайтиришга қаратилган "тоза кўмир" технологияларини жорий этишни кўзда тутади. Хусусан, янги станциялар буғ ва ҳароратнинг жуда юқори критик параметрларида ишлайди. Бу электр энергияси ишлаб чиқариш самарадорлигини 5-6% га оширади, кўмир истеъмолини ва зарарли чиқиндиларни камайтиради.
– Миллий лойиҳа янги электр станцияларини қуришни ва мавжуд станцияларни замонавий экологик ечимлар асосида модернизация қилишни кўзда тутади. Тутун газларини тозалаш учун замонавий ускуналар, жумладан, электростатик чўктиргичлар, пакет фильтрлари, селектив каталитик қайтарилиш тизимлари ва олтингугуртсизлантириш қурилмалари ўрнатилади, — дейилади хабарда.
Бундан ташқари, мавжуд кўмир билан ишлайдиган электр станцияларини босқичма-босқич модернизация қилиш режалаштирилган. Бу ҳолда, энг илғор мавжуд технологияларни жорий этишга устувор аҳамият берилади.
Миллий лойиҳанинг амалга оширилиши натижасида кўмир билан ишлайдиган электр станцияларидан чиқадиган зарарли моддалар чиқиндилари 34 фоизга камаяди, асосий ишлаб чиқарувчи ускуналарнинг эскириш даражаси пасаяди ва энергия тизимининг ишончлилиги ошади.
Эслатиб ўтамиз, Ҳукумат Қозоғистонда кўмир генерациясини ривожлантириш бўйича Миллий лойиҳани маъқуллади.