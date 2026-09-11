Кўчманчилар ўйинларининг натижалари адолатли бўлди — Тоқаев
ASTANА. Кazinform — ҚР Миллий терма жамоасининг VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида умумий ҳисобда биринчи ўринни эгаллагани барча учун қувончли ютуқ бўлди. Бу ҳақда Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари ғолибларини тақдирлаш маросимида айтиб ўтди.
— Аввало, барчангизни Кўчманчилар ўйинларидаги ёрқин ғалабаларингиз билан чин дилдан табриклайман. Сизлар ўз маҳоратингизни чинакамига намойиш этдингиз ва Қозоғистон миллий спортининг обрўсини дунёга танитдингиз. Дунёнинг 100 дан ортиқ мамлакатларидан келган спортчилар билан беллашиш ва кўк байроғимизни баланд кўтариш миллатнинг ҳақиқий фарзандларига хос бўлган олийжаноб фазилатдир. Миллий терма жамоамиз мамлакат умидларини тўлиқ оқлади, дейиш адолатли бўларди. Президент сифатида барчангизга Ватанимизга тақдим этган шижоатли ғалабаларингиз учун самимий миннатдорчилигимни билдираман. Бутун халқимиз сизларнинг мухлисларингизга айланди. Мен ҳам ушбу мусобақани диққат билан кузатиб бордим, — деди Давлат раҳбари.
Президент бир қатор давлатлар раҳбарлари билан биргаликда Бишкекда қурилган янги стадионда бўлиб ўтган Кўчманчилар ўйинларининг гўзал ва таъсирли очилиш маросимини томоша қилганини айтди.
— Давлат раҳбарлари Қирғизистон Президенти Садир Нурғожаули Жапаровнинг барча меҳмонларга кўрсатган самимий меҳмондўстлиги учун миннатдорчилик билдирдилар. Миллий терма жамоамизнинг бундай муҳим мусобақада биринчи ўринни эгаллагани барчамиз учун қувончли ютуқ бўлди. Мусобақа натижаларига кўра, спортчиларимиз 74 та медални қўлга киритдилар, улардан 32 таси олтин медаллар эди. Бу ажойиб ғалаба қозоқлар юксак руҳ ва мустаҳкам иродага эга чинакам ғолиб халқ эканлигини яна бир бор яққол кўрсатди. Умуман олганда, спортнинг асосий вазифаларидан бири ўзаро ҳурмат ва қадр-қимматни ривожлантириш, халқлар ўртасидаги дўстликни мустаҳкамлашдир. Ушбу улкан мусобақа юқори савияда ўтказилди ва мусобақа натижалари адолатли бўлди. Шу муносабат билан мен Қирғиз Республикаси Президентига миннатдорчилик билдираман, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Таъкидлаш жоизки, Қозоғистон жамоаси 31 августдан 6 сентябргача Қирғизистонда бўлиб ўтган VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларида 74 та медални қўлга киритди.