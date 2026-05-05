Кучли шамол ва ёмғир Туркиянинг шаҳар инфратузилмасига зарар етказди
ASTANА. Кazinform — Туркиянинг бир нечта ҳудудларида ёмон об-ҳаво шаҳар инфратузилмасига жиддий зарар етказди, деб хабар берди Кazinform агентлигининг Анқарадаги мухбири.
Шонлиурфа провинциясида ёмғир ва шамоллар фожиали оқибатларга олиб келди. Бирежик туманида бир киши ҳалок бўлди, яна 29 киши турли даражада жароҳат олди.
Вираншеҳирда 11 киши жароҳат олди. Табиат кучлари дарахтларни йиқитди, биноларнинг томларига зарар етказди ва маҳаллий сув тошқинига сабаб бўлди. Электр узатиш линиялари узилди ва алоқа узилди.
Газиантепда ҳам кучли ёмғир ёғди, у ерда кўчаларнинг сув босиши транспорт ҳаракатини тўхтатди ва кучли шамол биноларга зарар етказди. Бир ҳолатда об-ҳаво натижасида уч киши жароҳат олди.
Ноқулай об-ҳаво шароити туфайли зарар кўрган ҳудудлардаги таълим муассасаларида дарслар вақтинча тўхтатилди ва баъзи давлат хизматчилари маъмурий таътилга чиқарилди.
Қалин қор ёғиши сабабли Афёнкараҳисар провинциясида ҳам шунга ўхшаш чоралар кўрилди, баъзи туманларда дарслар тўхтатилди. Бошқа туманларда таълим давом этди, аммо жамоат транспортидан фойдаланадиган баъзи ўқувчилар вақтинча тўхтатилди. Анталия-Афьон магистралида, шунингдек, Болу, Дюзже ва Карс туманларида қор ёғди ва тирбандликлар юзага келди.
Ҳукумат аҳолини эҳтиёткор бўлишга, сув тошқини хавфи юқори бўлган ҳудудлардан қочишга ва дарё ўзанлари ва вақтинчалик сув ўтиш жойларидан узоқроқ туришга чақирмоқда. Фавқулодда вазиятлар хизматлари ўз ишини кучайтирилган режимда давом эттирмоқда.
