Кучли Қуёш чақнашлари келажакда Ерга таъсир қилиши мумкин
ASTANА. Кazinform – Қуёшда иккита кучли М-синф чақнашлари қайд этилди, жумладан, апрель ойидаги энг кучлиси — М4.3 чақнаши. Олимлар яқин кунларда янада кучли плазма отилиши содир бўлиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирмоқда. Бу ҳақда Россия Фанлар академияси қошидаги Космик тадқиқотлар институти хабар берди.
Институтнинг Қуёш астрономияси лабораторияси маълумотларига кўра, бу апрель ойи бошидан бери энг кучли қуёш чақнаши. Ҳодиса М4.3 даражасига етди ва бу ойнинг энг юқори кўрсаткичига айланди.
Лаборатория маълумотларига кўра, юлдуз фаоллиги яқин кунларда янада ошиши мумкин. Олимларнинг таъкидлашича, ундан ҳам юқори тоифадаги, ҳатто энг юқори тоифадаги чақнашлар ҳам юз бериши мумкин.
Аввалроқ мутахассислар икки ҳафта ичида биринчи марта M1.65 чақнашини қайд этишган эди. Бу бир вақтнинг ўзида иккита фаол зонада содир бўлган ва дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, Ерга сезиларли таъсир кўрсатмайди.
Бироқ, бу зоналар аста-секин қуёш дискининг кўринадиган марказига қараб ҳаракатланмоқда. Бу келажакдаги плазма отилишининг Ерга таъсир қилиш эҳтимолини оширади.
Қуёшдаги чақнашлар рентген нурланиши даражасига қараб А, В, C, М ва Х тоифаларига бўлинади.
Иккинчиси Х синфга киради. У энг кучли деб ҳисобланади ва Ердаги алоқа тизимлари, навигация ва энергетика инфратузилмасига таъсир қилиши мумкин бўлган кучли геомагнит бўронларни келтириб чиқариши мумкин.
Мутахассислар кузатишда давом этмоқдалар ва келгуси кунларда бу жараёнларнинг янада кучайишини истисно қилмайдилар.
Эслатиб ўтамиз, Қуёшдаги ўзгаришлар сунъий йўлдошлар ва алоқага таъсир қилиши мумкин.