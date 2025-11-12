Кучли қуёш чақнашидан кейин ҳосил бўлган учта плазма булути Ерга яқинлашмоқда
ASTANА. Кazinform — Қуёш плазмаси нурланишининг биринчи фронти L1 Лагранж нуқтасидаги космик аппарат орқали ўтиб, Ерга қараб ҳаракатланмоқда. Кейинги 24 кун ичида яна иккита кучли зарба кутилмоқда, деб хабар беради Россия Фанлар академияси Космик тадқиқотлар институтининг Қуёш астрономияси лабораторияси.
Ердан 1,5 миллион километр узоқликда жойлашган L1 Лагранж нуқтасида (Ер ва Қуёшнинг тортишиш ўзаро таъсири мувозанатлашган минтақа) жойлашган сунъий йўлдошлардан олинган маълумотларга кўра, 9 ноябрь космик аппарат орқали Х1.7 синфидаги чақнашдан кейин Қуёш томонидан чиқарилган плазманинг биринчи фронти ўтиб кетди.
Эртаси куни Ерга яна иккита плазма булути яқинлашиши, уларнинг ҳар бири аввалгисидан кучлироқ бўлиши кутилди. Охиргиси 10 ноябрь куни қайд этилган бу йилги энг кучли чақнаш X5.15 билан боғлиқ.
Ерга таъсири ноаниқлигича қолмоқда ва кўплаб омилларга боғлиқ: сайёрага яқинлашиш бурчаги, модда ва магнит майдонларининг тарқалиши ва алоҳида плазма булутларининг ягона тузилишга бирлашиши эҳтимоли.
— Ҳозирги вақтда энг катта ташвиш учинчи эмиссия бўлиб, у жорий 25 кунлик циклда энг юқори ўлчанган тезликка эга ва Ер магнитосферасига айниқса кучли таъсир кўрсатиши мумкин, — дейилади баёнотда.
Ҳисоб-китобларга кўра, биринчи плазма булути Ерга Астана вақти билан тахминан соат 4:00 да етиб келган. Кун давомида кейинги таъсирлар кутилмоқда, аммо уларнинг аниқ вақти ва кўламини олдиндан айтиб бўлмайди.
Эслатиб ўтамиз, 2027 йилнинг 2 августида XX асрдаги энг узун қуёш тутилиши кутилмоқда.