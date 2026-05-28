"Кристал Пэлас" UEFА Конференциялар лигасида ғолиб бўлди
ASTANА. Кazinform - Англиянинг "Кристал Пэлас" клуби 2025/2026 йилги мавсумда UEFА Конференциялар лигасида ғолиб чиқди.
Инглиз клуби финалда Испаниянинг «Райо Вальекано» жамоасини мағлуб этди (1:0). Учрашув тақдирини ҳал қилган ягона голни "Кристал Пэлас" ҳужумчиси Жан-Филипп Матет 51-дақиқада урди.
Конференциялар лигасидаги ғалаба инглиз клубининг 120 йиллик тарихидаги биринчи Европа кубоги ҳисобланади. Улар 2025 йилда Англия кубоги ва Англия суперкубогини қўлга киритишди. Жамоа илгари ҳеч қачон бундай натижага эриша олмаган эди.
Шуни таъкидлаш керакки, ярим финалда "Кристал Пэлас" Украинанинг "Шахтёр Донецк" жамоасини мағлуб этди (2:1, 3:1).
Конференция лигаси 2021 йилдан бери мунтазам равишда ўтказиб келинмоқда. Ҳозирга қадар ғолиблар "Рома" (Италия), "Вест Хэм Юнайтед" (Англия), "Олимпиакос" (Греция) ва "Челси" (Англия) бўлишган.
Эслатиб ўтамиз, "Астон Вилла" илк бор UEFА Европа лигаси чемпиони бўлди.