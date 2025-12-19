15:47, 19 Декабрь 2025 | GMT +5
ҚР ТИВ ва БМТ университети ўртасида ўзаро англашув меморандуми имзоланди
ASTANA. Кazinform – Ақорда ҚР Ташқи ишлар вазирлиги ва БМТ университети ўртасида ўзаро англашув меморандуми имзолангани ҳақида хабар берди.
— Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев иштирокида Ташқи ишлар вазири Ермек Кўшербаев ва БМТ Бош котиби ўринбосари – университет ректори Чилидзи Марвала ҚР ТИВ ва БМТ университети ўртасида ўзаро англашув меморандумини имзолади, — дейилади расмий хабарда.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Президенти БМТ университетида маъруза ўқиди.