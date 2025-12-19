OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    15:47, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    ҚР ТИВ ва БМТ университети ўртасида ўзаро англашув меморандуми имзоланди

    ASTANA. Кazinform – Ақорда ҚР Ташқи ишлар вазирлиги ва БМТ университети ўртасида ўзаро англашув меморандуми имзолангани ҳақида хабар берди.

    меморандум
    Фото: Ақорда

    — Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев иштирокида Ташқи ишлар вазири Ермек Кўшербаев ва БМТ Бош котиби ўринбосари – университет ректори Чилидзи Марвала ҚР ТИВ ва БМТ университети ўртасида ўзаро англашув меморандумини имзолади, — дейилади расмий хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Президенти БМТ университетида маъруза ўқиди.

