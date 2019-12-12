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    09:56, 12 Декабр 2019 | GMT +6

    ҚР Президенти Миллий банк раиси Ерболат Досаевни қабул қилди

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    NUR-SULTAN. Kazinform – ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Миллий банк раиси Ерболат Досаевни қабул қилди, деб хабар беради Kazinform Ақордага ҳавола қилиб.

    Миллий банк раиси билан учрашувда Қозоғистон Президентига олиб борилаётган пул-кредит сиёсатининг 2019 йилнинг 11 ойидаги якунлари, инфляция динамикаси, Миллий банк олтин-валюта жамғармаси ва Миллий жамғарма активларининг ҳозирги ахволи ҳақида маълумот берилди.

    Шунингдек, Ерболат Досаев Қасим-Жомарт Тоқаевга инфляция билан боғлиқ прогнозларни, 2020 йилга мўлжалланган ялпи ички маҳсулот ҳажмининг ўсиши ва тўлов балансининг жорий ҳисоботи бўйича прогнозларни тақдим этди.

    Учрашув якунида Президент бирқатор топшириқлар берди.

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