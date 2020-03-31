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    22:15, 31 Март 2020 | GMT +6

    ҚР Президенти: Кичик ва ўрта бизнес 6 ой иш ҳақидан ушланадиган даромад солиғидан озод қилинади

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    NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев фавқулодда ҳолатларда тадбиркорларга кўрсатилаётган ёрдам ҳақида гапириб берди, дея хабар беради Kazinform мухбири.

    «Биз кичик ва ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича мисли кўрилмаган чораларни кўрдик. Тадбиркорлар ёрдамга муҳтож. Чунки улар бизнинг иқтисодиётимизнинг таянчидир», - деди Президент телевидение орқали Қозоғистон халқига қилган мурожаатида.

    Ҳокимлар камида 6 ой давомида маҳаллий корхоналар маҳсулотларини кафолатли сотиб олишни йўлга қўйиши керак.

    «Кичик ва ўрта бизнес субъектларини жорий йилнинг 1 октябригача иш ҳақи фондидан ушлаб қолинадиган даромад солиғидан озод қилишни буюраман. Бундай ёрдам савдо, транспорт, меҳмонхоналар, сайёҳлик ва бошқа соҳаларни ўз ичига олади», - деди Президент.


    Муаллиф: Айжан Серикжанқизи

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