13:14, 08 Октябр 2020 | GMT +6
ҚР Президенти Алмати вилоятига келди
NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев тинчликпарварлик бўйича ҳар томонлама машқларни кўриш учун Алмати вилоятига келди.Бу ҳақда Давлат раҳбарининг матбуот котиби Берик Уали ўзининг Facebook саҳифасида маълум қилди, деб хабар беради Kazinform.
«Президент - Қозоғистон Республикаси Қуролли Кучларининг Бош қўмондони ҳарбий ўқув маркази фаолияти билан танишади ва тинчликпарварлик ҳаракатларининг фаол босқичини кузатиб боради. Шунингдек, у ҳарбийлар олдида сўзлаши режалаштирилган», - деб ёзади матбуот котиби.