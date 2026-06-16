ҚР Бош вазири ҚТЙ учун асосий вазифалардан бирини белгилаб берди
ASTANA. Kazinform – Евроосиё маконида транспорт ва логистика марказига айланиш учун темир йўл инфратузилмасини ривожлантиришнинг кейинги босқичига тайёргарлик кўриш зарур. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида Бош вазир Олжас Бектенов маълум қилди.
“Янги темир йўл линияларини қуриш, вагонлар ва локомотивлар паркини янгилаш, мавжуд йўлларни модернизация қилиш ва вокзалларни реконструкция қилиш бўйича кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Президентнинг бевосита топшириғига биноан бу йил бир қатор йирик инфратузилма лойиҳаларини якунлаш режалаштирилган. Булар қаторига “Дарбаза-Мақтаарал” ва “Мойинти-Қизилжар” линиялари киради. Ушбу участкаларда ҳаракат жорий йилнинг ноябрь ойида ишга туширилиши керак. Янги линияларнинг очилиши бу йил транзит ташиш ҳажмини 55 миллион тоннагача ошириш имконини беради. Бу Транспорт вазирлиги ва "Қозоғистон темир йўли" компанияси олдида турган асосий вазифалардан биридир”, - деди О. Бектенов.
Шу билан бирга, Ҳукумат раҳбари мавжуд лойиҳалар билан чекланиб қолмаслик кераклигини таъкидлади. Мамлакат иқтисодиётининг янада ўсишини таъминлаш ва Евроосиё маконида транспорт ва логистика марказига айланиш учун темир йўл инфратузилмасини ривожлантиришнинг кейинги босқичига тайёргарлик кўриш зарурлигини таъкидлади.
“Биз умуман олганда, саноатни ривожлантириш бўйича таклиф қилинган уч йиллик режани қўллаб-қувватлаймиз. Транспорт вазирлиги, “Самруқ-Қазна” жамғармаси ва "Қозоғистон темир йўли" барча истиқболли инфратузилма лойиҳалари учун молиялаштириш манбаларини аниқлаш ва техник ҳужжатларни ишлаб чиқишни дарҳол бошлашлари керак. Юк айланмаси ва транзит ташишнинг прогноз қилинган ўсишини ҳамда иқтисодиётнинг узоқ муддатли эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда, замон талабларига мос равишда проактив қарорлар қабул қилиш жуда муҳимдир. Шунингдек, давлатлараро назорат пунктлари тармоғини кенгайтириш экспорт ва транзит йўналишларида юк ташишни кўпайтириш имконини беради. Шунинг учун қўшни давлатларнинг темир йўл маъмуриятлари билан қўшма ечимларни ишлаб чиқиш учун доимий равишда ишлаш зарур”, - деди бош вазир.