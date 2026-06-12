Қозоқ ва озарбайжон тиллари - ChatGPTда энг тез ривожланаётган тиллар ҳисобланади
ASTANA. Kazinform – Бу ҳақда OpenAI молиявий директори Сара Фрайар All-In with Chamath, Jason, Sacks & Friedberg подкастида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, компаниянинг иқтисодий тадқиқотлар гуруҳи ChatGPTдан фойдаланиш бўйича энг тез ривожланаётган қитъалар Африка мамлакатлари эканлигини ва озарбайжон ва қозоқ тиллари етакчи тиллар эканлигини қайд этди.
Аввалроқ OpenAI Қозоғистон таълим тизимига сунъий интеллектни жорий этишда иштирок этаётганини ёзган эдик.
Шуни таъкидлаш керакки, Қозоғистон OpenAI томонидан ChatGPT Edu таълим ташаббусини амалга ошириш учун танланган дунёдаги биринчи олтита давлат қаторига кирди. Лойиҳа ўқитувчиларга ўқитиш, тадқиқот ўтказиш ва таълим дастурларини ишлаб чиқиш учун замонавий сунъий интеллект воситаларидан фойдаланиш имкониятини беришга қаратилган.
OpenAI маълумотларига кўра, Қозоғистон сунъий интеллектдан фойдаланиш даражаси юқори бўлган мамлакатлар қаторига киради. ChatGPTнинг энг фаол фойдаланувчилари - 18 ёшдан 34 ёшгача бўлган ёшлардир. Қозоғистонликлар кўпинча маълумот қидириш, амалий тавсиялар олиш, матнлар ёзиш ва таҳрирлаш учун сунъий интеллектдан фойдаланадилар.