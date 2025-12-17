Қозоқ миллий хореография академияси TÜRKÜNİBга аъзо бўлди
ASTANА. Кazinform — Қозоқ миллий хореография академияси Туркий давлатлар ташкилоти ҳомийлигида фаолият юритувчи Туркий давлатлар университетлари иттифоқига (TÜRKÜNİB) аъзо бўлди. Бу ҳақда Маданият ва ахборот вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
— Академиянинг халқаро ассоциацияга қўшилиши академик мобилликни ривожлантириш, таълим ва илмий ҳамкорликни кенгайтириш, шунингдек, туркий дунё олий таълим муассасалари ўртасида маданий алоқаларни мустаҳкамлашга қаратилган, — деб таъкидлади вазирлик.
Аввалроқ Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Туркий давлатлар кенгаши саммитида туркий давлатлар талабалари ва ўқитувчилари ўртасида умумий таълим маконини шакллантириш ва академик алмашинувларни қўллаб-қувватлаш муҳимлигини таъкидлаган эди.
Шуни таъкидлаш жоизки, TÜRKÜNİB таркибига Туркия, Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон, Ўзбекистон ва Венгриядан 170 дан ортиқ олий таълим муассасалари киради. Иттифоққа Қозоғистондан Ал-Форобий номидаги Қозоқ миллий университети, Л. Н. Гумилёв номидаги Евроосиё миллий университети ва бошқа олий таълим муассасалари аъзодир.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Таиланд билан халқаро таълим соҳасидаги ҳамкорликни мустаҳкамламоқда.