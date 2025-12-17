OZ
    15:10, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Қозоқ миллий хореография академияси TÜRKÜNİBга аъзо бўлди

    ASTANА. Кazinform — Қозоқ миллий хореография академияси Туркий давлатлар ташкилоти ҳомийлигида фаолият юритувчи Туркий давлатлар университетлари иттифоқига (TÜRKÜNİB) аъзо бўлди. Бу ҳақда Маданият ва ахборот вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.

    Қозоқ миллий хореография академияси
    Фото: Маданият ва ахборот вазирлиги

    — Академиянинг халқаро ассоциацияга қўшилиши академик мобилликни ривожлантириш, таълим ва илмий ҳамкорликни кенгайтириш, шунингдек, туркий дунё олий таълим муассасалари ўртасида маданий алоқаларни мустаҳкамлашга қаратилган, — деб таъкидлади вазирлик.

    Аввалроқ Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Туркий давлатлар кенгаши саммитида туркий давлатлар талабалари ва ўқитувчилари ўртасида умумий таълим маконини шакллантириш ва академик алмашинувларни қўллаб-қувватлаш муҳимлигини таъкидлаган эди.

    Шуни таъкидлаш жоизки, TÜRKÜNİB таркибига Туркия, Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон, Ўзбекистон ва Венгриядан 170 дан ортиқ олий таълим муассасалари киради. Иттифоққа Қозоғистондан Ал-Форобий номидаги Қозоқ миллий университети, Л. Н. Гумилёв номидаги Евроосиё миллий университети ва бошқа олий таълим муассасалари аъзодир.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Таиланд билан халқаро таълим соҳасидаги ҳамкорликни мустаҳкамламоқда.

    Теглар:
    ҚР Маданият ва ахборот вазирлиги Туркий давлатлар ташкилоти ОТМ Маданият
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
