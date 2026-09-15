Қозоғистон—Ўзбекистон: халқаро автомобиль ташувлари учун қўшимча 20 минг рухсатнома ажратилади
ASTANА. Кazinform — Самарқандда Қозоғистон—Ўзбекистон Халқаро автомобиль транспорти бўйича қўшма комиссиясининг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда ҚР Транспорт вазирлиги хабар берди.
Учрашув натижаларига кўра, халқаро автомобиль ташувларини янада енгиллаштириш ва икки мамлакат ўртасида транзит алоқаларини ривожлантириш бўйича бир қатор келишувларга эришилди.
Ташувчиларнинг эҳтиёжларини қондириш ва барқарор юк ташиш учун шароит яратиш мақсадида Қозоғистон ва Ўзбекистон 2026 йил учун қўшимча 20 минг рухсатнома бланкаларини алмашишга келишиб олдилар.
Бундан ташқари, томонлар 2026 йил охирига қадар электрон рухсатнома бланкаларини чексиз алмашишга ўтиш масаласини кўриб чиқишга келишиб олдилар. Бу халқаро автомобиль ташувларини йиллик рухсатнома квотаси билан боғлиқ чекловларсиз амалга ошириш имконини беради.
— Транзит ташувларини ривожлантириш масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратилди. Томонлар Қозоғистон ва Ўзбекистон ўртасида тўсиқсиз транзитни таъминлаш масаласини кўриб чиқишга келишиб олдилар. Бу маъмурий процедураларни камайтиради ва транзит йўналишларининг самарадорлигини оширади, — дейилади хабарда.
Учрашувда йўл инфратузилмасини ривожлантириш ва унинг техник хизмат кўрсатишини таъминлаш масалалари кўриб чиқилди. Шу муносабат билан томонлар тажриба ва энг яхши амалиётлар билан алмашишга келишиб олдилар.
Евроосиё маконида транспорт ва логистика инфратузилмасини ривожлантириш бўйича ишларни мувофиқлаштириш ва ягона транспорт ва логистика тизимини шакллантириш масалалари ҳам муҳокама қилинди.
Учрашув давомида икки томонлама ва транзит юк ташишни ривожлантириш билан боғлиқ долзарб масалалар кўриб чиқилди. Юк ташишнинг барқарор ўсиши ва Қозоғистон ва Ўзбекистоннинг халқаро транспорт йўлаклари фаолиятини таъминлашдаги муҳим роли қайд этилди.
Учрашув якунида томонлар ҳамкорликни янада ривожлантириш, халқаро автомобиль ташувларидаги тўсиқларни босқичма-босқич бартараф этиш ва икки мамлакат ўртасидаги ўзаро савдо ва транзит салоҳиятини ошириш учун қулай шароитлар яратишдан манфаатдор эканликларини тасдиқладилар.
Эслатиб ўтамиз, ўрта йўлак орқали юк ташиш ҳажми ошади.