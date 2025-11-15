Қозоғистоннинг Ўзбекистонга инвестицияларини янада рағбатлантириш ниятидамиз — Давлат раҳбари
TASHKENT. Kazinform — Давлат раҳбари Ўзбекистон Президенти билан музокаралар чоғида сиёсий ва иқтисодий алоқаларни мустаҳкамлайдиган янги йўналишлар аниқланганини таъкидлади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
«Ўзаро ҳамкорлик салоҳиятидан тўлиқ фойдаланишни олқишлаймиз. Шунинг учун биз бу йўналишда астойдил ишлашга тайёрлигимизни билдирдик. Аввало, савдо-иқтисодий соҳага алоҳида эътибор қаратиш керак. Савдони ривожлантириш учун янги имкониятларни излаш, товарлар турини кенгайтириш ва хом ашё бўлмаган экспортни рағбатлантириш чораларини кўриш зарур. Шу муносабат билан ўзаро савдо айланмасини ошириш дастурини сифатли амалга ошириш муҳимдир. Бугун ташкил этиладиган Минтақавий раҳбарлар кенгаши, шунингдек, Бизнес кенгаши ва «UzKazTrade» қўшма савдо компанияси каби бошқа икки томонлама механизмлар ишидан аниқ натижаларни кутамиз», — деди Қозоғистон Президенти.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, қишлоқ хўжалиги соҳасидаги ҳамкорлик катта салоҳиятга эга. Қасим-Жомарт Тоқаев гўшт, буғдой ва мойли экинларни қайта ишлаш бўйича тўлиқ ишлаб чиқариш занжирини шакллантиришни, шунингдек, оддий савдо ўрнига чорвачилик ва органик деҳқончиликни биргаликда ривожлантиришни таклиф қилди. Бундан ташқари, Президент саноат ҳамкорлигига катта умид боғламоқда.
«Ҳозирги кунда умумий қиймати бир ярим миллиард доллардан ортиқ (1,7 миллиард доллар) бўлган 78 та қўшма лойиҳа мавжуд. Улар доирасида 15 мингдан ортиқ иш ўринлари яратиш режалаштирилган. Агар ушбу лойиҳалар тўлиқ амалга оширилса, иқтисодий ва инвестиция ҳамкорлигимиз сезиларли даражада мустаҳкамланади. Бугун биз улардан бирини ишга туширамиз. Биз Қозоғистоннинг Ўзбекистонга инвестицияларини янада рағбатлантириш ниятидамиз. Шу муносабат билан биз ўзбек дўстларимиздан одатий қўллаб-қувватлашни кутамиз. Қурилаётган Марказий Осиё халқаро саноат ҳамкорлиги маркази саноат салоҳиятимизни янада оширишда муҳим роль ўйнайди, - деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев билан музокаралар олиб борган эди.