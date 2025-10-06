11:08, 06 Октябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистоннинг учта вилоятида қор аралаш ёмғир ёғиши кутилмоқда
ASTANA. Kazinform – «ҚазАвтожол» АЖ матбуот хизмати республика автомобиль йўлларида об-ҳаво ҳақида маълумот эълон қилди.
Миллий компания матбуот хизматининг хабар беришича, 2025 йил 6 октябрда Абай, Ақмола ва Павлодар вилоятларининг айрим ҳудудларида қор аралаш ёмғир ёғиши мумкин.
“Шунинг учун ҳайдовчиларга белгиланган тезлик ва хавфсиз масофага қатъий риоя қилиш, йўлларда об-ҳаво маълумотларига эътибор беришни эслатиб ўтамиз. 1403 call-марказига қўнғироқ қилиб, 24 соат давомида қўшимча маълумотларни олишингиз мумкин”, — дейилади хабарда.