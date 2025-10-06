OZ
    Қозоғистоннинг учта вилоятида қор аралаш ёмғир ёғиши кутилмоқда

    ASTANA. Kazinform – «ҚазАвтожол» АЖ матбуот хизмати республика автомобиль йўлларида об-ҳаво ҳақида маълумот эълон қилди.

    погода, дорога, дождь
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Миллий компания матбуот хизматининг хабар беришича, 2025 йил 6 октябрда Абай, Ақмола ва Павлодар вилоятларининг айрим ҳудудларида қор аралаш ёмғир ёғиши мумкин.

    “Шунинг учун ҳайдовчиларга белгиланган тезлик ва хавфсиз масофага қатъий риоя қилиш, йўлларда об-ҳаво маълумотларига эътибор беришни эслатиб ўтамиз. 1403 call-марказига қўнғироқ қилиб, 24 соат давомида қўшимча маълумотларни олишингиз мумкин”, — дейилади хабарда.

