Қозоғистоннинг учта шаҳрида ҳайдовчисиз таксилар ишга туширилади
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда ҳайдовчисиз таксилар учун пилот лойиҳасини ишга туширишга тайёргарлик ишлари олиб борилмоқда. Бу ҳақда Бош вазир ўринбосари, сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазири Жаслан Мадиев маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Унинг сўзларига кўра, лойиҳа Yandex ва inDrive билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда.
"Ҳозирда биз технологияни мамлакат бўйлаб бошқа шаҳарларга ҳам жорий этиш имконини берадиган зарур меъёрий-ҳуқуқий база устида ишламоқдамиз", - деди Мадиев.
Пилот версияси учта шаҳарда: Астана, Алмати ва Қосшида ишга туширилиши режалаштирилган.
Ҳайдовчисиз такси тизимини синовдан ўтказиш 2026 йил охиригача давом этади.