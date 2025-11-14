Қозоғистоннинг туризм хизматлари экспорти ярим йил ичида 18 фоизга ўсди
ASTANA. Kazinform - Жорий йилнинг дастлабки 6 ойи натижаларига кўра, туризм хизматлари экспортининг улуши 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 18 фоизга ўсди ва 1,3 миллиард АҚШ долларини ташкил этди.
Шу билан бирга, мамлакатимизга Хитойдан ташриф буюрувчилардан келадиган даромад 50 фоизга ўсди ва 192 миллион АҚШ долларига етди.
«Kazakh Tourism» АЖ бошқаруви раиси вазифасини бажарувчи Даниел Сержанулининг сўзларига кўра, 2024 йилда туризм хизматлари экспорти 2,6 миллиард АҚШ долларини ташкил этди.
“Туризм мамлакат иқтисодиётига валюта олиб келади. Хитойдан келган меҳмон юан сарфлайди, Германиядан келган сайёҳ евро сарфлайди. Бу бизнинг туризм хизматларимизнинг тўғридан-тўғри экспортидир. Туризмнинг ялпи миллий маҳсулотда улуши катта эмас. Ривожланган мамлакатларда бу кўрсаткич ЯИМнинг 10 фоизигача етиши мумкин, пул жиҳатидан эса 20-30 миллиард АҚШ долларини ташкил этади. Шунинг учун, кириш туризмини ривожлантиришнинг асосий мақсади чет элдан фойда олиш ва уни аҳоли ва маҳаллий бизнесга ўтказишдир”, - деб таъкидлади Қозоғистон туризми раҳбари.
Шунингдек Даниел Сержанули соҳа йўналишлари ўртасидаги фарқни ҳам таъкидлади. Ички туризм фуқароларнинг соғлиғи ва тикланишига ҳисса қўшадиган ижтимоий жиҳат ҳисобланади.
"Ички туризм ижтимоий йўналиш ҳисобланади. Нима учун? Чунки одамлар дам олиш ва ҳордиқ чиқаришга муҳтож. Бу ишдан танаффус пайтида кучни тиклаш имкониятидир. Шунинг учун аҳоли Алакўл, Балхашга дам олиш учун боришади", - дея қўшимча қилди Даниел Сержанули.
