Хорижий сайёҳлар Қозоғистонда нималарга пул сарфлайдилар
ASTANA. Kazinform - Хорижий сайёҳлар харажатларининг қарийб учдан бир қисми озиқ-овқат ва ичимликлар саноатига сарфланади.
Хорижий сайёҳларнинг харажатлари тузилиши уларнинг Қозоғистон ошхонаси, меҳмондўстлиги ва маҳаллий товарларга бўлган қизиқишини акс эттиради. Kazakh Tourism мамлакатга келган хорижий сайёҳларнинг ўртача харажатлар маълумотларини таҳлил қилди.
Маълумотларга кўра, ўртача ҳисобда хорижий сайёҳлар ўз бюджетларининг катта қисмини, яъни 27 фоизини Қозоғистондаги ресторан ва кафеларда овқатланишга сарфлайдилар. Бу мамлакатга ташриф буюрувчиларнинг маҳаллий гастрономия ва овқатланиш хизмати маданиятини ривожлантиришга қизиқишини кўрсатади.
Харажатларнинг катта қисми турар жойга ҳам сарфланади — 23%, бу меҳмонхона хизматларига бўлган талабни кўрсатади. Сайёҳлар яна 23% ни озиқ-овқат, сувенирлар ва миллий маҳсулотлар каби истеъмол товарларига сарфлайдилар.
Хорижий сайёҳлар харажатларининг тахминан 12 фоизини ҳаво қатнови ташкил қилади. Ўз бюджетларининг 4 фоизини мамлакатнинг диққатга сазовор жойлари ва табиий ландшафтларини ўрганиш учун автомобиль ижарасига сарфлайдилар. Яна 4 фоизи спорт ва дам олиш хизматларига, жумладан, маданий ва спорт тадбирларида иштирок этишга сарфланади.
Бундан ташқари, харажатларнинг ўртача 3 фоизи заргарлик буюмлари, санъат асарлари ва антиқа буюмлар каби қимматбаҳо буюмларни сотиб олишга сарфланади.
“Ушбу харажатлар таркиби туризм саноатининг кичик ва ўрта бизнес ҳамда хизмат кўрсатиш соҳаларини ривожлантиришга қўшган ҳиссасини намойиш этади”, - деди “Kazakh Tourism” миллий компанияси бошқаруви раиси вазифасини бажарувчи Даниел Сержанули.