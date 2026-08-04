KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистоннинг Team KZ жамоаси Келажак ўйинларини ғалаба билан бошлади

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистоннинг Team KZ жамоаси пойтахтда бўлиб ўтаётган "Келажак ўйинлари — 2026" халқаро турнирининг Phygital Shooter йўналиши бўйича мусобақани ғалаба билан бошлади.

    Қозоғистоннинг Team KZ жамоаси Келажак ўйинларини ғалаба билан бошлади
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Гуруҳ босқичининг биринчи ўйинида қозоғистонликлар Ўзбекистоннинг MIRAGE TEAM жамоасини 3:0 ҳисобида мағлуб этишди.

    Қозоғистоннинг Team KZ жамоаси Келажак ўйинларини ғалаба билан бошлади
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Ўйин уч босқичдан иборат бўлди. Дастлабки икки босқичда рақиблар Counter-Strike 2 ўйинида куч синашди. Mirage картасида Team KZ жамоаси рақибга бирорта ҳам имконият бермади ва 13:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Nuke картасидаги ўйин эса 13:1 ҳисобида якунланди.

    Қозоғистоннинг Team KZ жамоаси Келажак ўйинларини ғалаба билан бошлади
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Мусобақанинг ҳал қилувчи қисми аренада лазер таг форматида давом этди. Neo Dala картасида бўлиб ўтган ушбу босқичда қозоғистонликлар ўз устунликларини намойиш этиб, ўйинни 6:0 ҳисобида ўз фойдаларига якунладилар.

    Қозоғистоннинг Team KZ жамоаси Келажак ўйинларини ғалаба билан бошлади
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform
    Қозоғистоннинг Team KZ жамоаси Келажак ўйинларини ғалаба билан бошлади
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform
    Қозоғистоннинг Team KZ жамоаси Келажак ўйинларини ғалаба билан бошлади
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Эслатиб ўтамиз, ҳозирда Астанада "Келажак ўйинлари — 2026" халқаро турнири давом этмоқда. Мусобақа доирасида Dota 2, Counter-Strike 2, Phygital Shooter, Phygital Basketball ва бошқа фиджитал йўналишлар бўйича мусобақалар ўтказилмоқда.

    Киберспорт Келажак ўйинлари Спорт Астана
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф