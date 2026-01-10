Қозоғистоннинг сувни муҳофаза қилиш зоналарида нималарга рухсат берилган ва нималарга рухсат берилмайди
ASTANA. Kazinform - Сув шунчаки табиий ресурс эмас, балки алоҳида муҳофаза қилинадиган ҳудуддир. Шунинг учун дарёлар, кўллар ва сув омборлари атрофида сувни муҳофаза қилиш зоналари ва полосалари ташкил этилган. Янги Сув кодекси сув ҳавзаларини ҳимоя қилишни кучайтирди, деб хабар беради Kazinform Сув ресурслари ва ирригация вазирлигига таяниб.
Сувни муҳофаза қилиш зоналари ва сувни муҳофаза қилиш полосалари нима?
Сув кодексининг 1-моддаси
Сувни муҳофаза қилиш зонаси - бу сув ҳавзасига туташган, махсус иқтисодий фаолият режими ўрнатилган ҳудуд.
Сувни муҳофаза қилиш полосалари - бу сувни муҳофаза қилиш зонаси режимидан ташқари, чекланган иқтисодий фаолият режими ўрнатилган сувни муҳофаза қилиш зонасининг бир қисми.
Муҳим: 35 метр - сувни муҳофаза қилиш полосанинг минимал ўлчами. Сувни муҳофаза қилиш зоналари ва полосаларининг ҳақиқий чегаралари сув ҳавзаси турига, рельефга ва атроф-муҳит шароитларига қараб фарқ қилиши мумкин.
Сувни муҳофаза қилиш зоналари ва полосалари лойиҳа ҳужжатларига мувофиқ белгиланади. Ушбу ҳужжатлар маҳаллий ижро этувчи органлар томонидан, баъзи ҳолларда эса жисмоний ва юридик шахслар томонидан буюртма қилинади. Ушбу лойиҳалар ҳавза сув инспекциялари, атроф-муҳит ва санитария органлари билан мувофиқлаштирилиши ва кейин акимликлар томонидан тасдиқланиши керак. Бундай зоналарнинг чегаралари жойларда қайд этилади ва давлат кадастр харитасида эълон қилинади.
Агар дарё ўзани ёки қирғоқ ўзгарса, чегаралар қайта кўриб чиқилади.
Сувни муҳофаза қилиш зонасида энг қатъий қоидалар қўлланилади.
Сувни муҳофаза қилиш зонасида деярли барча иқтисодий фаолият тақиқланган, қуйидагилар бундан мустасно:
• сув хўжалиги иншоотлари ва уларнинг коммунал хизматлари;
• кўприклар ва кўприк иншоотлари;
• сув транспорти, балиқчиликни муҳофаза қилиш, балиқ овлаш ва аквакультура билан боғлиқ доклар, портлар, пирс ва инфратузилма;
• балиқ ҳовузлари, бассейнлар ва бошқа балиқ етиштириш иншоотлари, шунингдек уларнинг коммунал хизматлари;
• болалар ўйин майдончалари ва спорт майдончалари, пляжлар, аквапарклар ва бинолар ва иншоотлар капитал қурилмаган бошқа дам олиш масканлари;
• сув ҳавзаларини кузатиш станциялари;
• қирғоқбўйи мустаҳкамлаш, ўрмонзорлаштириш ва ободонлаштириш.
Қолган барча нарсалар - тақиқланган.
Сувни муҳофаза қилиш зонасида нималар тақиқланган?
1. Ер усти сувларининг ифлосланиши ва ифлосланишининг олдини олиш воситалари билан жиҳозланмаган иншоотлардан фойдаланиш;
2. Қуйидагиларни жойлаштириш ва қуриш:
• ёқилғи қуйиш шохобчалари;
• нефть маҳсулотлари омборлари;
• транспорт воситалари ва қишлоқ хўжалиги техникасини текшириш, таъмирлаш ва ювиш станциялари;
• ўғитлар, пестицидлар, заҳарли кимёвий моддалар, гўнг ва улардан фойдаланиш учун омборлар ва жойлар;
• қаттиқ маиший ва саноат чиқиндилари полигонлари;
• қабристонлар;
• чорвачилик фермалари, сўйиш жойлари, ҳайвонлар дафн этиладиган жойлар, пестицидларни сақлаш жойлари ва пестицид идишлар;
• оқова сув ҳавзалари, оқова сувларни суғориш майдонлари ва радиация, кимёвий, микробиологик, токсикологик ёки паразитологик ифлосланиш хавфини туғдирадиган бошқа иншоотлар;
3. Рухсат этилган юкламадан ошиб кетадиган ҳайвонларни ўтлатиш.
Агар зона расман белгиланмаган бўлса?
Ер кодексининг 44-моддаси
Қонунга кўра, сув ҳавзаси қирғоғидан 500 метр радиусда жойлашган ер участкалари қуйидагиларгача ажратилиши ёки улардан фойдаланиш мумкин эмас:
• сувни муҳофаза қилиш зонаси ва полосаси чегаралари белгиланмагунча;
• улардан иқтисодий фойдаланиш учун белгиланган режим мавжуд бўлмагунча.
Махсус муҳофаза қилинадиган табиий ҳудудлар ва давлат ўрмон фондидаги ерлар, шунингдек, балиқчилик ва аквакультурани жойлаштириш ва сақлаш учун ажратилган ерлар бундан мустасно.
Сув ҳавзаларида, шунингдек, сувни муҳофаза қилиш зоналари ва полосаларида ҳар қандай қурилиш ёки бошқа ишларга фақат Сув кодексининг 86-моддаси талабларига риоя қилинган ҳолда ва Ҳавза сув инспекциялари томонидан тасдиқлангандан кейин рухсат берилади.
Муҳим: Сув кодексининг 86-моддасида белгиланган тақиқларга риоя қилмаслик қонун билан жазоланади.
Қозоғистон Республикаси Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги кодексининг 360-моддасига мувофиқ, сувни муҳофаза қилиш зоналари ва полосаларида хўжалик фаолияти қоидаларини бузиш жарима солишга ва ноқонуний иншоотларни мажбурий равишда бузишга олиб келади.
Сувни муҳофаза қилиш зоналари ва полосалари сув ҳавзалари яқинидаги сув, ўсимликлар ва ҳайвонларни ҳимоя қилиш учун қалқон вазифасини бажаради. Ҳозирда ҳудудларда бундай зоналар ва полосаларни аниқлаш, уларнинг чегараларини белгилаш ва иқтисодий фойдаланиш режимларини ўрнатиш бўйича фаол ишлар олиб борилмоқда.