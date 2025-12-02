Қозоғистоннинг рақамлаштириш тажрибаси халқаро миқёсда тан олинди
ASTANА. Кazinform - e-Qyzmet тизими халқаро OPSI платформасида тан олинди, деб хабар беради Jibek Joly.
Давлат хизмати ишлари агентлиги маълумотларига кўра, энди маҳаллий платформадан дунё мамлакатлари модел сифатида фойдаланишлари мумкин. Ушбу илова давлат хизматига киришни истаганлар учун мўлжалланган.
У иш топиш, тестдан ўтиш ва суҳбатдан ўтиш каби даражаларни ўз ичига олади. Фуқаролар аввал ўз резюмеларини сайтга илова қиладилар. Кейин улар иш берувчилар билан боғланишади. Аммо қизиқ томони шундаки, рўйхатдан ўтган шахснинг исми ва фамилияси сайтда қайд этилмайди. Бунинг ўрнига ҳар бир шахснинг шахсий рўйхатга олиш рақами мавжуд. Бу коррупциянинг олдини олишга қаратилган. Ушбу илова энди мамлакатдаги барча давлат аппаратларида мавжуд.
— Тизимнинг бундай платформада пайдо бўлиши, аввало, мамлакатимизнинг имижидир. Шунинг учун биз бу қадам мамлакатимизнинг ушбу ташкилотга қўшилиш мақсадига туртки беради, деб ҳисоблаймиз, - деди Давлат хизматлари агентлиги департаменти директори Нурсултан Бекинов.
Эслатиб ўтамиз, Президент Қозоғистонни кейинги уч йил ичида тўлиқ рақамли мамлакатга айлантириш янги ривожланиш даврининг асосий вазифаларидан бири эканлигини таъкидлаган эди.