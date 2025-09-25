Қозоғистоннинг Neo Nomad визасини қанча чет эл фуқаролари олди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон саёҳат ва масофавий меҳнатни бирлаштирган одамлар учун жозибадор манзилга айланмоқда. Ўтган йили жорий этилган Neo Nomad Visaга кўра, 14 хорижий давлатнинг 27 нафар фуқароси мамлакатда бир йил қолиш имкониятига эга бўлди. Бу ҳақда Kazakh Tourism миллий компанияси хабар берди.
“Neo Nomad Visa олганлар орасида АҚШ, Канада ва Франция фуқаролари устунлик қилади. Бундан ташқари, Янги Зеландия, Буюк Британия, Ирландия, Сингапур, Жанубий Корея, Австралия, Бирлашган Араб Амирликлари, Бразилия, Латвия ва Польша фуқароларига ҳам визалар берилди”, — деб ёзади миллий компания.
Neo Nomad Visa - бутун дунё бўйлаб саёҳатчилар учун янги имкониятлар очади. Ушбу виза билан чет эл фуқаролари ўз мамлакатларидаги компаниялар учун масофадан туриб ишлашни давом эттиришлари ва Қозоғистон билан бир йил давомида танишишлари мумкин.
Таъкидлаш жоизки, ушбу турдаги визада Қозоғистонда ишлаш имконияти кўзда тутилмаган.
Чет эл фуқаролари виза олиш учун мамлакатимизнинг хориждаги элчихоналари ва консулликларига мурожаат қилишлари керак.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Туризм ва спорт вазири Ербол Мирзабосинов миграция портали орқали визаларни электрон форматда расмийлаштириш имкониятини жорий этишни таклиф қилгани ҳақида хабар берган эдик.