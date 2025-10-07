Қозоғистоннинг кўп қисмида ҳаво очиқ бўлади
ASTANA. Kazinform – 7-9 октябрь кунлари Қозоғистоннинг аксарият ҳудудларида шимоли-ғарбий антициклон таъсири тўфайли ҳаво очиқ бўлади, дея хабар беради Kazinform «Қазгидромет»га таяниб.
"Фақат республиканинг шимолида ва шарқида атмосфера фронтал қисмларининг ўтиши муносабати билан ёмғир ва қор кўринишида ёғингарчилик кутилмоқда. Республика бўйлаб жануби-ғарбий ва жанубий ҳудудларда кучли шамол эсиши, туман тушиши, чанг бўрони бўлиши кутилмоқда”, — дейилади хабарда.
Кечаси шимолий ва марказий ҳудудларда термометр кўрсаткичлари 1-7 даража совуқгача пасаяди, кундузи ҳаво 4-16 даражагача исийди.
Шарқий ҳудудларда ҳаво ҳарорати кечаси 5-13 даражагача тушиши, кундузи 3-11 даражагача совуқ бўлиши кутилмоқда.
Қолган ҳудудларда ҳаво ҳарорати аста-секин ошиши мумкин.