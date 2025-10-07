OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    08:36, 07 Октябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистоннинг кўп қисмида ҳаво очиқ бўлади

    ASTANA. Kazinform – 7-9 октябрь кунлари Қозоғистоннинг аксарият ҳудудларида шимоли-ғарбий антициклон таъсири тўфайли ҳаво очиқ бўлади, дея хабар беради Kazinform «Қазгидромет»га таяниб.

    осень, погода
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    "Фақат республиканинг шимолида ва шарқида атмосфера фронтал қисмларининг ўтиши муносабати билан ёмғир ва қор кўринишида ёғингарчилик кутилмоқда. Республика бўйлаб жануби-ғарбий ва жанубий ҳудудларда кучли шамол эсиши, туман тушиши, чанг бўрони бўлиши кутилмоқда”, — дейилади хабарда.

    Кечаси шимолий ва марказий ҳудудларда термометр кўрсаткичлари 1-7 даража совуқгача пасаяди, кундузи ҳаво 4-16 даражагача исийди.

    Шарқий ҳудудларда ҳаво ҳарорати кечаси 5-13 даражагача тушиши, кундузи 3-11 даражагача совуқ бўлиши кутилмоқда. 

    Қолган ҳудудларда ҳаво ҳарорати аста-секин ошиши мумкин.

    Теглар:
    Об-ҳаво Қазгидромет
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!