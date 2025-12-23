Қозоғистоннинг қайси ҳудудида одамлар энг кўп гўшт истеъмол қилади
ASTANA. Kazinform - Миллий статистика бюроси 2025 йилнинг учинчи чораги учун озиқ-овқат истеъмоли маълумотларини 11 700 та хонадоннинг турмуш даражаси бўйича ўтказилган намунавий сўровномаси асосида эълон қилди.
Уй хўжаликларининг озиқ-овқат харажатларининг энг катта улуши гўшт ва гўшт маҳсулотларига (18,3%), ундан кейин нон ва дон маҳсулотларига (7,6%) тўғри келади.
Гўшт ва гўшт маҳсулотларини истеъмол қилишнинг энг юқори даражаси Алмати шаҳри, Жетису вилояти, Қарағанди ва Ақмола вилоятларида кузатилмоқда - ҳар бир киши учун ўртача чоракда 24 кг.
Гўшт истеъмол қилишнинг энг паст даражаси Чимкент шаҳрида - ҳар бир киши учун чоракда 16,1 кг.
Ҳудудлар бўйича алоҳида озиқ-овқат маҳсулотларини истеъмол қилишни ўрганиб чиқсак, нон ва дон маҳсулотларини истеъмол қилишнинг энг юқори даражаси Туркистон вилоятида - чоракда жон бошига 43,4 кг. Балиқ маҳсулотлари энг кўп Шимолий Қозоғистон вилоятида - ҳар бир киши учун чоракда 5,8 кг; сут ва сут маҳсулотлари Ақмола вилоятида - 83,1 кг; мева ва сабзавотлар эса Алматида мос равишда 30,76 кг ва 36,9 кг истеъмол қилинади.
2025 йилнинг 3-чорагида аҳоли жон бошига индивидуал озиқ-овқат маҳсулотларини ўртача истеъмол қилиш қуйидагича бўлди:
Картошка – 11,3 кг
Нон ва дон маҳсулотлари – 31,7 кг
Гўшт ва гўшт маҳсулотлари – 21,2 кг
Мева – 29,6 кг
Шакар, мураббо, асал, шоколад, қандолат маҳсулотлари – 11,4 кг
Сут маҳсулотлари – 60,5 кг
Тухум – 53,9 дона тухум
Балиқ ва денгиз маҳсулотлари – 3,6 кг