Қозоғистоннинг қайси ҳудудида аёллар кўпроқ
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда аёллар сони 10 488 074 нафарга етди, деб хабар беради Миллий статистика бюроси матбуот хизмати.
Уларнинг ёш тақсимоти қуйидагича: 0-15 ёш — 29,1%, 16-60 ёш — 55,5% ва 61 ёшдан катта — 15,4%. Аёлларнинг ўртача ёши 34,1 ёшни, умр кўриш давомийлиги эса 79,4 ёшни ташкил этади.
Ҳудудлар бўйича аёлларнинг энг кўп сони:
- Алмати шаҳрида — 1,2 миллион
- Туркистон вилоятида — 1 миллион
- Астана шаҳрида — 803,5 минг
- Алмати вилоятида — 778,5 минг
Қозоғистонда иш билан банд аҳоли орасида аёллар улуши 48% ни, яъни тахминан 4,4 миллион аёлни ташкил этади. Ёлланган ишчилар орасида аёллар улуши тахминан 50% ни ташкил этса, ўзини ўзи банд қилганлар орасида бу кўрсаткич 45% ни ташкил этади.
Тармоқлар бўйича иш билан банд аёллар улуши:
- Таълимда — 20%
- Савдода— 19%
- Соғлиқни сақлаш тизимида — 10%
Якка тартибдаги тадбиркорлар орасида аёллар улуши 50,8% ни ташкил этади. Иш билан банд аёлларнинг энг кўп сони 35-44 ёш оралиғида бўлиб, уларнинг сони 1,3 миллион кишига етади.