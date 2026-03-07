OZ
    Қозоғистоннинг қайси ҳудудида аёллар кўпроқ

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда аёллар сони 10 488 074 нафарга етди, деб хабар беради Миллий статистика бюроси матбуот хизмати.

    флаг Казахстана Қазақстан госсимволы мемлекеттік рәміздер
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Уларнинг ёш тақсимоти қуйидагича: 0-15 ёш — 29,1%, 16-60 ёш — 55,5% ва 61 ёшдан катта — 15,4%. Аёлларнинг ўртача ёши 34,1 ёшни, умр кўриш давомийлиги эса 79,4 ёшни ташкил этади.

    Ҳудудлар бўйича аёлларнинг энг кўп сони:

    • Алмати шаҳрида — 1,2 миллион
    • Туркистон вилоятида — 1 миллион
    • Астана шаҳрида — 803,5 минг
    • Алмати вилоятида — 778,5 минг

    Қозоғистонда иш билан банд аҳоли орасида аёллар улуши 48% ни, яъни тахминан 4,4 миллион аёлни ташкил этади. Ёлланган ишчилар орасида аёллар улуши тахминан 50% ни ташкил этса, ўзини ўзи банд қилганлар орасида бу кўрсаткич 45% ни ташкил этади.

    Тармоқлар бўйича иш билан банд аёллар улуши:

    • Таълимда — 20%
    • Савдода— 19%
    • Соғлиқни сақлаш тизимида — 10%

    Якка тартибдаги тадбиркорлар орасида аёллар улуши 50,8% ни ташкил этади. Иш билан банд аёлларнинг энг кўп сони 35-44 ёш оралиғида бўлиб, уларнинг сони 1,3 миллион кишига етади.

