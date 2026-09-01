Қозоғистоннинг қайси ҳудудида аёллар ҳомиладорлик ва туғруқ учун энг кўп тўловларни олишган
ASTANA. Кazinform — 2026 йилнинг дастлабки етти ойида Туркистон вилояти Қозоғистонда ҳомиладорлик ва туғруқ учун ижтимоий тўловларни олган аёллар сони бўйича етакчилик қилди. Мазкур даврда ушбу ҳудудда 12 817 аёлга ижтимоий тўловлар тайинланган.
"Фуқаролар учун ҳукумат" давлат корпорациясининг расмий Тelegram саҳифасидаги маълумотларга кўра, иккинчи ўринни Алмати шаҳри эгаллайди — 12 034 нафар олувчи. Учинчи ўринни Астана шаҳри эгаллайди. Астанада январь-июль ойларида 11 426 аёл ҳомиладорлик ва туғруқ учун ижтимоий тўловларни олган.
Алмати вилоятида бу кўрсаткич 8290 кишини ташкил этди. Биринчи бешликни Чимкент шаҳри якунлади — 8283 аёл ижтимоий тўловларни олган.
Шундай қилиб, биринчи бешликка кирган ҳудудларда жами 52 850 аёл ҳомиладорлик ва туғруқ учун ижтимоий тўловларни олди.
Ушбу тўлов мажбурий ижтимоий суғурта тизими аъзоси бўлган ишлайдиган аёлларга ҳомиладорлик ва туғиш туфайли даромадини йўқотган тақдирда берилади. Унинг миқдори, хусусан, туғруқ таътилидан олдинги сўнгги 12 ойлик ўртача ойлик даромад ва меҳнатга лаёқатсизлик кунлари сони асосида ҳисобланади.
Шуни таъкидлаш керакки, ҳомиладорлик ва туғруқ учун бир марталик ижтимоий тўловни бола парвариши учун ойлик ижтимоий тўлов билан адаштирмаслик керак. Бола туғилгандан сўнг, мажбурий ижтимоий суғурта тизими иштирокчиларига 1,5 ёшгача бола парвариши учун алоҳида ижтимоий тўлов берилади. Унинг миқдори сўнгги икки йил учун ўртача ойлик даромаднинг 40 фоизи асосида ҳисобланади.
Эслатиб ўтамиз, нима учун ижтимоий тўловлар тайинлаш рад этилиши ҳақида хабар берган эдик.