Қозоғистоннинг қайси ҳудудида автомобиллар кам
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонда 5,8 миллиондан ортиқ автомобиль мавжуд, деб хабар беради Kazinform.
Миллий статистика бюросининг маълумотларига кўра, жорий йилнинг 1 декабрь ҳолатига кўра, Қозоғистонда рўйхатдан ўтган транспорт воситалари сони 5 843 358 тани ташкил этди. В тоифали енгил автомобиллар ушбу транспорт воситаларининг асосий қисмини ташкил этади, уларнинг сони 4 898 203 тани ташкил этади.
Қозоғистонда рўйхатдан ўтган транспорт воситаларининг энг кам сони 2025 йил 1 декабрь ҳолатига кўра Улитау вилоятида қайд этилган бўлиб, 33 418 тани ташкил этади.
Шу билан бирга, энг кўп транспорт воситалари мамлакатнинг мегаполислари ва йирик ҳудудларида рўйхатга олинган. Алмати шаҳри 718 062 дан ортиқ транспорт воситаси билан етакчи бўлиб қолмоқда. Алмати вилоятида 636 780 та, Туркистон вилоятида 495 818 та ва Астана шаҳрида 443 556 та рўйхатдан ўтган транспорт воситалари мавжуд.
- Абай - 92 851
- Ақмола – 271 401
- Ақтўбе - 235 536
- Алмати - 636 780
- Атирау - 166 012
- Ғарбий Қозоғистон – 189 927
- Жамбил - 310 426
- Жетису - 111 411
- Қарағанди - 376 703
- Қостанай – 280 269
- Қизилўрда – 185 849
- Манғистау - 184 736
- Павлодар - 232 022
- Шимолий Қозоғистон – 203401
- Туркистон - 495 818
- Улитау - 33 418
- Шарқий Қозоғистон – 349 801
- Астана - 443 556
- Алмати - 718,062
- Чимкент - 325,379 та
