Қозоғистоннинг қатор ҳудудларида дўл ёғади – Қазгидромет
ASTANA. Kazinform – “Қазгидромет” РДК 2 сентябрь учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.
Маълумотларга кўра, атмосфера фронтал қисмлари аста-секинлик билан Қозоғистон ҳудудидан ташқарига силжийди, бироқ ҳали ҳам шимол ва шарқ вилоятларига таъсир кўрсатади. Бу ерларда чақмоқ чақиши, ёмғир ёғиши ва баъзи жойларда қорга айланиши, айрим ҳудудларда эса дўл ёғиши мумкин.
Мамлакатнинг қолган ҳудудларида об-ҳаво қурғоқ бўлади. Республика бўйлаб шамол кучайиши, жанубий-шарқ ва жанубда чангли довул кўтарилиши, шимолий ҳудудларда эса тунги ва эрталабки соатларда туман тушиши кутилмоқда.
Тунги пайтда Қостанай, Павлодар вилоятларининг шимолида, Шимолий Қозоғистон, Шарқий Қозоғистон вилоятларининг шарқида, Қарағанди вилоятларининг шимоли ва шарқида, Ақмола вилоятининг ғарби ва шимолида ер юзасида 2 даража совуқ кузатилиши мумкин.
Кундузи Ғарбий Қозоғистон ва Ақтўбе вилоятларида ҳаво ҳарорати 35 даража, Атиру вилоятида 35-37 даража, Маңғистау вилоятида 38 даража, Ақтўбе вилоятининг ғарбида эса 35 даража иссиқ бўлади.