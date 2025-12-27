OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    12:31, 27 Декабрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистоннинг IT экспорти 700 миллион долларга етди

    ASTANA. Kazinform – Бу йил мамлакатнинг IT экспорти 700 миллион долларни ташкил этди. Бу ҳақда йил якунлари муносабати билан оммавий ахборот воситалари вакиллари билан учрашувда Бош вазир ўринбосари - Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазири Жаслан Мадиев маълум қилди.

    Объем IT-экспорта Казахстана составил $700 млн
    Фото: Правительство РК

    Унинг сўзларига кўра, бугунги кунда Astana Hub платформаси 2 мингга яқин IT компанияларини бирлаштиради. Бугунги кунда марказ тармоғи 20 та минтақа ва 4 та халқаро платформани қамраб олади. Платформа иштирокчиларининг даромади 800 миллиард тенгега етди, бу 20 фоизга ўсишни кўрсатади. Мамлакатимизнинг IT экспорти ҳажми эса 700 миллион долларни ташкил этди.

    “100 дан ортиқ маҳаллий стартаплар халқаро марказлар орқали ташқи бозорларга чиқди. Экосистемада минтақанинг биринчи технологик кучи Higgsfield.ai яратилди. Венчур молиялаштиришни ривожлантириш учун Qazaqstan Venture Group ташкил этилди. Унинг мақсадли ҳажми 1 миллиард доллар. Ҳозирда 115 миллион доллар жалб қилинди”, - деди вице-президент.

    Теглар:
    Савдо Ахборот технологиялари IT Иқтисодиёт Технологиялар Сунъий интеллект
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!