Қозоғистоннинг IT экспорти 700 миллион долларга етди
ASTANA. Kazinform – Бу йил мамлакатнинг IT экспорти 700 миллион долларни ташкил этди. Бу ҳақда йил якунлари муносабати билан оммавий ахборот воситалари вакиллари билан учрашувда Бош вазир ўринбосари - Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазири Жаслан Мадиев маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, бугунги кунда Astana Hub платформаси 2 мингга яқин IT компанияларини бирлаштиради. Бугунги кунда марказ тармоғи 20 та минтақа ва 4 та халқаро платформани қамраб олади. Платформа иштирокчиларининг даромади 800 миллиард тенгега етди, бу 20 фоизга ўсишни кўрсатади. Мамлакатимизнинг IT экспорти ҳажми эса 700 миллион долларни ташкил этди.
“100 дан ортиқ маҳаллий стартаплар халқаро марказлар орқали ташқи бозорларга чиқди. Экосистемада минтақанинг биринчи технологик кучи Higgsfield.ai яратилди. Венчур молиялаштиришни ривожлантириш учун Qazaqstan Venture Group ташкил этилди. Унинг мақсадли ҳажми 1 миллиард доллар. Ҳозирда 115 миллион доллар жалб қилинди”, - деди вице-президент.