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    14:15, 11 Январ 2023 | GMT +6

    Қозоғистоннинг Испания, ОАР ва Норвегиядаги элчилари тайинланди

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    ASTANA. Kazinform - Давлат раҳбарининг фармони билан Қозоғистоннинг Испания, Жанубий Африка Республикаси ва Норвегиядаги элчилари тайинланди, деб хабар бермоқда Ақорда расмий сайти.

    «Давлат раҳбарининг фармонлари билан:

    Данат Ўмирбайули Мусаев Қозоғистон Республикасининг Испания Қироллигидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси лавозимига тайинланди;

    Еркин Қадирбекули Ахинжанов Қозоғистон Республикасининг Жанубий Африка Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси этиб тайинланди, у Қозоғистон Республикасининг Норвегия Қироллигидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси лавозимидан озод этилди;

    Адил Қапанули Турсинов Қозоғистон Республикасининг Норвегия Қироллигидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси этиб тайинланди, у Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазири ўринбосари лавозимидан озод этилди», — дейилади хабарда.

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