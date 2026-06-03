Қозоғистоннинг ишлаб чиқариш саноатига инвестициялар 47% га ошди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонга тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажми 2025 йил охирига келиб 20,5 миллиард долларни ташкил этди, бу ўтган йилга нисбатан 14,4% га кўп. Ушбу маълумотларни ҚР Ташқи ишлар вазирлиги Инвестиция қўмитаси раиси Ғабидолла Оспанқулов маълум қилди, деб хабар беради Kazinform.
Тадбирда иштирокчилар мамлакатнинг инвестиция жозибадорлигига таъсир қилувчи асосий омилларни, шунингдек, капитал учун рақобатнинг глобал тенденцияларини муҳокама қилдилар. Оспанқуловнинг сўзларига кўра, бугунги шароитда мамлакатлар ўз иқтисодиётлари доирасида инвестицияларни жалб этиш ва сақлаб қолишга, институционал ва тартибга солиш муҳитини мустаҳкамлашга тобора кўпроқ эътибор қаратмоқдалар.
"Бугунги кунда инвесторлар нафақат ресурслар ва бозорларга киришни, балки институтларнинг сифатини, давлат бошқарувининг самарадорлигини, ҳуқуқий ҳимоя даражасини ва иқтисодиётнинг технологик ўзгаришларга тайёрлигини ҳам баҳолайдилар", - деб таъкидлади у.
Унинг сўзларига кўра, Қозоғистон минтақадаги асосий инвестиция маркази сифатидаги мавқеини сақлаб қолмоқда, капитал оқимининг тузилиши эса аста-секин ўзгариб бормоқда.
"Анъанавий тармоқлар билан бир қаторда, ишлаб чиқариш, транспорт ва логистика, рақамли инфратузилма, алоқа ва молиявий хизматлар тобора муҳим аҳамият касб этмоқда", - деб қўшимча қилди у.
Ғабидолла Оспанқулов шунингдек, муайян тармоқлар бўйича маълумотларни келтирди. Масалан, 2025 йилда ишлаб чиқаришга инвестициялар 47 фоизга ўсиб, 4,4 миллиард долларга етди. Транспорт ва омборлаштириш соҳасида - инвестициялар беш бараварга ошиб, 1 миллиард долларга етди, ахборот ва коммуникацияларга инвестициялар эса 2,4 бараварга ошиб, 1,4 миллиард долларга етди.
У инвестиция муҳитини янада ривожлантириш учун мамлакатлар ўртасида инвестициялар учун рақобат кучайиб бораётгани сабабли капитални жалб этиш механизмларини доимий равишда такомиллаштириш зарурлигини таъкидлади.
Мавжуд қўллаб-қувватлаш воситалари орасида у солиқ имтиёзлари, божхона имтиёзлари, давлат грантлари ва хорижий ишчи кучини жалб этишнинг соддалаштирилган тартибини назарда тутувчи инвестиция келишувлари ва инвестиция шартномаларини таъкидлади.
2025 йил охирига келиб, Қозоғистонда 30 та инвестиция келишувлар ва 73 та инвестиция шартномаси тузилди. Бундан ташқари, фақат шу йилнинг дастлабки ойларида яна 47 та ҳужжат имзоланди.
Унинг сўзларига кўра, инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бу ишда Инвестицияларни жалб этиш кенгаши, Инвестиция омбудсмени ва Бош прокуратура ҳузуридаги Инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси иштирок этяпти.
Давра суҳбатида шунингдек, янги ишлаб чиқариш занжирларини ривожлантириш ва минтақаларда йўқолган ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштиришга қаратилган "махсус инвестиция" механизми тақдим этилди.
"Бизнинг мақсадимиз нафақат капитални жалб этиш, балки узоқ муддатли иқтисодий таъсирни, технологиялар трансферини ва юқори сифатли иш ўринларини яратишни таъминлайдиган лойиҳаларни илгари суришдир", - деб таъкидлади Оспанқулов.