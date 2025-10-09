OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    08:31, 09 Октябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистоннинг икки вилоятида об-ҳаво кескин ёмонлашади

    ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” Қозоғистонда яқин уч кунлик об-ҳаво прогнозини эълон қилди.

    дождь дожди осадки осень
    Фото: freepik

    Синоптикларнинг маълумотларига кўра, 2025 йил 9-11 октябрь кунлари республиканинг аксарият ҳудудларида илиқ ва ёғингарчиликсиз об-ҳаво сақланиб туриши кутилмоқда.

    Синоптикларнинг аниқлик киритишича, ҳароратда сезиларли ўзгаришлар кутилмайди.

    “Фақат давр охирида атмосферанинг фронтал қисмлари ўтиши билан республиканинг ғарбий ва шимолий ҳудудларида ёмғир ва қор кўринишида ёғингарчилик бўлади”, - дейилади хабарда. 

    Теглар:
    Об-ҳаво Ёғингарчилик Ёмғир
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!