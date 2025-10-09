08:31, 09 Октябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистоннинг икки вилоятида об-ҳаво кескин ёмонлашади
ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” Қозоғистонда яқин уч кунлик об-ҳаво прогнозини эълон қилди.
Синоптикларнинг маълумотларига кўра, 2025 йил 9-11 октябрь кунлари республиканинг аксарият ҳудудларида илиқ ва ёғингарчиликсиз об-ҳаво сақланиб туриши кутилмоқда.
Синоптикларнинг аниқлик киритишича, ҳароратда сезиларли ўзгаришлар кутилмайди.
“Фақат давр охирида атмосферанинг фронтал қисмлари ўтиши билан республиканинг ғарбий ва шимолий ҳудудларида ёмғир ва қор кўринишида ёғингарчилик бўлади”, - дейилади хабарда.