Қозоғистоннинг халқаро захиралари август ойида 9,4 миллиард долларга ошди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистоннинг халқаро захиралари сентябрь ойи бошида 138,8 миллиард долларга етди, яъни ой давомида 9,4 миллиард долларга ошди, деб хабар беради Кazinform Қозоғистон молиячилар ассоциациясига таяниб.
9 сентябрь куни савдолар ёпилишида USD/KZT жуфтлиги учун ўртача оғирликдаги алмашинув курси бир доллар учун 456,61 тенгени ташкил этди, яъни 2,22 тенгега кўп. Савдо ҳажми 796 миллион долларга етди.
Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, бу динамика Қозоғистон компанияларининг импорт шартномаларини тўлаш, шунингдек, ташқи мажбуриятларни тўлаш ва уларга хизмат кўрсатиш эҳтиёжлари билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Бундан ташқари, мутахассисларнинг фикрича, долларнинг янада кучайиши Миллий банк операциялари орқали хорижий валюта савдосининг кўпайиши ва инвесторлар учун тенге инструментларининг жозибадорлигини қўллаб-қувватлайдиган доимий юқори реал ставкалар билан чекланиши мумкин.
Нашрнинг маълумотларига кўра, Миллий банкнинг ялпи халқаро захиралари июль ойида 11,4 фоизга ўсиб, 70,6 миллиард долларга етган эди.
Таҳлилчиларнинг таъкидлашича, бу ўсиш асосан олтин портфелининг 15,8% га ўсиши ва 55,8 миллиард долларга етиши билан боғлиқ. Шу билан бирга, иккинчи даражали банкларнинг Миллий банкдаги ҳисобварақлари ва депозитларидаги маблағларини ўз ичига олган эркин конвертация қилинадиган валюта ҳажми 2,5% га камайиб, 14,8 миллиард долларни ташкил этди.
Миллий жамғарма активлари эса 3,2% га ўсиб, 68,2 миллиард долларни ташкил этди. Умуман олганда, мамлакатнинг халқаро захиралари, жумладан, Миллий жамғарманинг хорижий валютадаги активлари, сентябрь ойи бошида 138,8 миллиард долларни ташкил этди, яъни 9,4 миллиард долларга ошди.
Пул бозорида ликвидлик профицитининг пасайиши фонида ставкалар ўсишда давом этди. TONIA ставкаси 15,84% дан 15,93% гача кўтарилди ва Миллий банкнинг 16,25% базавий ставкасидан паст бўлиб қолди. SWAP-1D ставкаси 12,04% дан 12,20% гача ошди.
Умумий савдо ҳажми 667 миллиард тенгени ташкил этди. Миллий банкнинг депозит аукционидаги талаб 562,9 миллиард тенгегача пасайди ва йиллик 16,25% ставкада тўлиқ қондирилди.
Фонд бозорида KASE индекси чоршанба куни савдо ёпилишида 0,2% га ўсиб, 8110,5 пунктга етди. Савдо ҳажми 2,1 бараварга ўсиб, 1,6 миллиард тенгега етди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу тенденция бозор фаоллигининг жонланишини кўрсатиши мумкин. Индексни 1,8% га ўсган “ҚазТрансОйл” ва 0,9% га ўсган KEGOC акциялари қўллаб-қувватлади.
“ҚазТрансОйл” акциялари нархининг ўсиши компаниянинг операцион натижалари эълон қилинганидан кейин кузатилди. Январдан августгача нефть ташиш ҳажми 4% га ўсиб, 31,9 миллион тоннани ташкил этди.
Шу билан бирга, Яқин Шарқдаги вазиятнинг кескинлашиши фонида нефть нархи 1 баррель учун 100 доллардан ошди.
Таҳлилчиларнинг фикрига кўра, 100 долларлик чегарадан ошиб кетиш нефть нархларининг геосиёсий устунлигининг ўсиб бораётганидан далолат беради. Бозор учун асосий хавф таъминот узилишлари таҳдидларидан таъминотнинг ҳақиқий қисқаришига ўтиш эҳтимоли бўлиб қолмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон Миллий банки базавий ставкани 16,25% гача туширди.