Қозоғистоннинг халқаро захиралари 125,7 миллиард долларга етди
ASTANА. Кazinform – Миллий банк раиси Тимур Сулейменов Ҳукумат йиғилишида Миллий жамғарма активлари сўнгги 11 ойда қанчага ўсганини маълум қилди.
— Товарлар ва хизматлар экспорти 68 миллиард долларга ёки 0,7 фоизга камайди. Бунга металлар, уларнинг рудалари ва уран экспортининг камайиши таъсир кўрсатди. Импорт эса, аксинча, 57,5 миллиард долларга ёки 5,5 фоизга ошди. Даромадлар балансининг дефицити — 17,5 миллиард долларга ёки 2,7 фоизга камайди, — деди у.
Миллий банк раҳбари савдо профицитининг камайиши тўлов баланси ва валюта курсига босим ўтказаётганини таъкидлади.
— Ноябрь ойида умумий халқаро захиралар 125,7 миллиард долларни ташкил этди. Йил бошидан бери ўсиш 20,1 фоизни ташкил этди. Миллий банкнинг олтин-валюта захиралари 62,1 миллиард долларга ёки 35,5 фоизга, Миллий жамғарма активлари эса 63,6 миллиард долларга ёки 8,1 фоизга ошди, — деди Тимур Сулейменов.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда йиллик инфляция пасайди.