    11:52, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистоннинг халқаро захиралари 125,7 миллиард долларга етди

    ASTANА. Кazinform – Миллий банк раиси Тимур Сулейменов Ҳукумат йиғилишида Миллий жамғарма активлари сўнгги 11 ойда қанчага ўсганини маълум қилди.

    халқаро захиралар
    Фото: freepik.com

    — Товарлар ва хизматлар экспорти 68 миллиард долларга ёки 0,7 фоизга камайди. Бунга металлар, уларнинг рудалари ва уран экспортининг камайиши таъсир кўрсатди. Импорт эса, аксинча, 57,5 ​​миллиард долларга ёки 5,5 фоизга ошди. Даромадлар балансининг дефицити — 17,5 миллиард долларга ёки 2,7 фоизга камайди, — деди у.

    Миллий банк раҳбари савдо профицитининг камайиши тўлов баланси ва валюта курсига босим ўтказаётганини таъкидлади.

    — Ноябрь ойида умумий халқаро захиралар 125,7 миллиард долларни ташкил этди. Йил бошидан бери ўсиш 20,1 фоизни ташкил этди. Миллий банкнинг олтин-валюта захиралари 62,1 миллиард долларга ёки 35,5 фоизга, Миллий жамғарма активлари эса 63,6 миллиард долларга ёки 8,1 фоизга ошди, — деди Тимур Сулейменов.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда йиллик инфляция пасайди.

